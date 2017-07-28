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Экономика

27 июля 2017, 11:40
Лесоперерабатывающие предприятия на Дальнем Востоке получат поддержку

Лесоперерабатывающие предприятия на Дальнем Востоке получат поддержку

Дальневосточные компании отрасли до конца 2018 года получат от государства около двух миллиардов рублей

Правительство России приняло решение о продлении программы поддержки лесоперерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке, реализующих приоритетные инвестиционные проекты. Соответствующее постановление подписал вчера премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития РФ.

Минвостокразвития России разрабатывает и внедряет шаги, направленные на поддержку лесопромышленного комплекса. В прошлом году совместно с Минпромторгом России был разработан механизм предоставления тарифных квот на экспорт необработанной древесины для предприятий, осуществляющих экспорт продукции из древесины глубокой переработки. Планируется, что механизм будет веден до конца 2017 года. Правительством России поддержаны предложения Минвостокразвития о передаче полномочий по утверждению заявок приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на федеральный уровень. До конца этого года Минвостокразвития России намерено поддержать не менее 5 новых проектов в области глубокой переработки древесины. В федеральном бюджете на указанные цели в 2017 году предусмотрено 1,3 млрд. рублей, в 2018 году – 700 млн. рублей.

"Утверждены изменения в правила предоставления субсидий дальневосточным инвесторам в сфере лесопереработки. Ранее субсидию могли получить инвесторы на возмещение затрат, понесенных в 2013-2015 годах. Теперь такое субсидирование распространяется на затраты до конца 2018 года. Решение Правительства стимулирует прирост инвестиций в лесопереработку и направлено на поддержку проектов по глубокой переработке древесины", – отметил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

Как напомнил замминистра, на Дальнем Востоке 43 % (497 млн. га) земель лесного фонда Российской Федерации и 25 % (20,5 млрд. м3) российских запасов древесины. При этом, в общероссийском объеме заготовки древесины на Дальний Восток приходится всего 8 %. 

Метки: господдержка, лесопереработка, МВР, правительство

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