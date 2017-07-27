"Аврора" увеличила перевозку пассажиров по Приморью на 33%

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", за шесть месяцев 2017 года увеличила перевозку пассажиров на 33% на внутрикраевых рейсах в Приморье, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ЕНВ.

По итогам шести месяцев 2017 года пассажиропоток Авиакомпании на данных направлениях составил 15 683 пассажира, в первом полугодии 2016 года - 11 825 пассажиров.

Рекордно высоких показателей по итогам первых шести месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года "Аврора" добилась и в количестве выполненных рейсов внутри Приморского края – увеличение на 61%. Для сравнения, в январе-июне 2016 года Авиакомпанией были выполнены 969 рейсов в Приморье, а в первом полугодии 2017 года – 1 560 рейсов.

Стоит отметить, что с июля на летний период количество рейсов по Приморью увеличилось по направлениям: из Владивостока в Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, а также из Тернея в Амгу и Единку.

По итогам мониторинга специалистами загрузки воздушных судов самыми популярными направлениями являются: из Владивостока в Дальнегорск, Кавалерово и Владивосток – Терней – Светлая.

Реализуя программу развития региональных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе, в сотрудничестве с администрацией Приморского края авиакомпания "Аврора" сегодня выполняет девять регулярных внутрикраевых рейсов в Приморье на трёх самолётах DHC-6.

"В летний период мы увеличили частоту полётов по Приморью, но не собираемся останавливаться на достигнутом. В наших ближайших планах – расширение маршрутной сети в Приморском крае: открытие новых рейсов в поселок Восток и село Серафимовку. Также рассматривается вопрос о приобретении четвёртого ВС DHC-6", – отметил генеральный директор АО "Авиакомпания "Аврора" Константин Сухоребрик.