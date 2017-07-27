СМИ сообщили о задержании сразу двух членов команды губернатора Приморского края

Согласно сообщениям приморских СМИ, вице-губернатор Евгений Вишняков и мэр Уссурийска Евгений Корж были задержан сегодня в течение дня. Однако, официального подтверждения или опровержения пока не последовало. По некоторым данным, администрация края только признала сам факт обыска в кабинете у Вишнякова, сообщает ЕНВ.

Как отмечают эксперты, оба чиновника считаются "людьми губернатора Миклушевского". Оно и логично, поскольку Вишняков является заместителем губернатора, а Корж был лично назначен губернатором на должность исполняющего обязанности главы Уссурийского городского округа, где он затем был избран уже в качестве мэра.

До прессы доходят только обрывочные сведения касаемо ситуации.

Например, отдельные источники сообщают об отставке вице-губернатора Вишнякова, хотя в администрации края заявляют о том, что чиновник в данный момент времени находится в отпуске. В его отсутствие в его рабочем кабинете прошёл обыск. Также, согласно заявлениям одного из источников, Вишняков подозревается в совершении должностных преступлений, которые могут быть связаны с обеспечением подачи газа в новый микрорайон в пригороде Уссурийска. Судя по всему, мэр Уссурийска также мог быть причастен к этой же истории.

Как отмечает политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев, задержание двух чиновников могло произойти на фоне выделения федеральных средств на газификацию Уссурийска.

"Надо четко понимать, что речь идет о прямых инвестициях государства под целевые нужды, поэтому была обеспечена высокая степень контроля над средствами со стороны правоохранительных служб", - комментирует ситуацию эксперт.