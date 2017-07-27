Китай отказался покупать вторсырье у США

Буквально на прошлой неделе китайская сторона обратилась к Всемирной Торговой Организации, проинформировав её в том, что Китай отказывается от покупкивторичного сырья у США, подлежащего переработке, сообщает ЕНВ.

Данное решение уже вызвало рост цен среди российских производителей. Уже к понедельнику они выросли на 500–1000 рублей за тонну. Несмотря на то, что, как правило, летом на рынке не бывает резких скачков, спрос на макулатуру значительно вырос.

Долгое время китайская сторона покупала у США результаты переработки своих товаров. В результате этого, цены на макулатуру оставались долгое время на одном уровне.

Между тем, Всемирная Торговая Организация провела собственное расследование касаемо инцидента. Из-за этого по обеим сторонам Тихого океана были проведены встречи по этому поводу. Также была обсуждена тема поступления различных товаров в Китай из других стран. Сообщается, что большое внимание было уделено вопросам, связанным с экспортом металлов.

Как бы там ни было, о конкретных последствиях решения китайской стороны необходимо говорить только спустя определённое время.