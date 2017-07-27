Чистая прибыль Hyundai во втором квартале 2017 года упала в два раза

Чистая прибыль южнокорейского автоконцерна Hyundai Motor Co. во втором квартале 2017 года упала более чем в два раза - на 51% до 816,9 млрд. вон ($728 млн.) по сравнению с 1,7 трлн. вон за аналогичный период прошлого года, сообщает ЕНВ.

Операционная прибыль Hyundai в прошедшем квартале упала на 24% — до 1,3 трлн. вон, выручка уменьшилась на 2% и составила 24,3 трлн. вон.

Автопроизводитель отметил, что резкое ухудшение показателей произошло из-за резкого падения продаж в Китае. Там с апреля по июнь продажи автомобилей Hyundai рухнули на 64,2% — до 105 тыс. машин.

Китайские покупатели избегают южнокорейских брендов из-за политической напряженности между двумя странами, связанной с планами размещения американской системы ПРО в Южной Корее, против которого выступает КНР.

На долю Китая приходится примерно 20% продаж Hyundai. Компания имеет четыре предприятия в КНР и собирается ввести в эксплуатацию еще один завод в этом году.

Помимо китайского рынка, снижение продаж машин Hyundai наблюдалось и в США. В апреле–июне прибыль опустилась на 11,5%, до 177,568 тыс. автомобилей.

Слабый спрос на автомобили компании на американском рынке вынудил Hyundai существенно увеличить расходы на привлечение покупателей: в июне эти затраты выросли на 42% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до $3259 в расчете на автомобиль.

В компании отмечают, что прогноз на второе полугодие остается мрачным, с учетом неблагоприятной для Hyundai ситуации в Китае и США. При этом автопроизводитель ожидает, что продажи автомобилей в России и Бразилии продолжат расти, заявил вице-президент Hyundai Ку Зайонг.



