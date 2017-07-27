Китай увеличил импорт железной руды из КНДР в два раза по сравнению с прошлым годом

Китайский импорт северокорейской железной руды в первой половине этого года более чем удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ЕНВ.

Китайские руководители таможни заявляют, что в июне страна закупила железную руду в Северной Корее стоимостью в 11,5 млн долларов. Это на 1,7% больше, чем в прошлом месяце.

Импорт в каждом месяце с января по май увеличился в годовом исчислении.Импорт в первом полугодии составил 86 миллионов долларов, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Покупки железной руды из Северной Кореи в принципе запрещены резолюцией Совета Безопасности ООН санкциями. Однако они допускаются в случае крайней необходимости.

В феврале Китай объявил о прекращении покупки северокорейского угля в этом году в соответствии с другой резолюцией Совета Безопасности ООН. Экспорт угля был основным источником получения прибылиу Северной Кореи.

Общий импорт железной руды Китая из Северной Кореи в прошлом году составил менее 10% от закупок угля.