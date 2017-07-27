3D-голограммы и аниме: как богатые дети Китая изменяют рынок развлечений

Китайские подростки из семей среднего класса тратят свои карманные деньги на японскую анимационную и виртуальную развлекательную индустрию. Их затраты довольно внушительны и сопоставимы с тем, сколько их родители тратят на потребительские товары в сети, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Для доказательства того, как аниме-индустрия "захватила" китайских подростков, стоит обратиться к опыту проведения мероприятие "Билибилли" (Bilibili), которое закончилось в прошлое воскресенье в Шанхае. Более 100 000 подростков пришлина трехдневный фестиваль, заплатив от 180 до 1480 юаней (219 долларов США) за билеты, чтобы наблюдать за выступлениями аниме-голограмм, а также встретиться с людьми, озвучивающимиих любимых персонажей. Пять лет назад пришло всего 800 человек.

Это дает аниме столь необходимое "второе дыхание", поскольку его внутренний рынок в Японии сокращается в связи с низким уровнем рождаемости в стране восходящего солнца.

"По сравнению с родителями, те, кто родился после 2000 года в Китае, более готовы к тому, чтобы баловать себя красочной культурной жизнью. Таким образом, меняется облик спроса на развлечения среди подрастающего поколения," – заключает председатель Bilibili Чэнь Руи.

"Молодые люди в возрасте до 25 лет представляют собой важный демографический слой, который изменит мир Китая и мировой медиа, а также весь развлекательный ландшафт, так как они станут основными потребителями цифровых развлечений к 2020 году", - отмечает глава Pricewater house Coopers Уилсон Чоу.

Cогласно докладу исследовательской фирмы Ent Group, в 2017 году страсть молодых китайцев к аниме-технологиям создала рынок, который стоит "сотни миллиардов юаней", и, по их оценкам, имеет 300 миллионов поклонников в Китае.

Японская индустрия анимации заметно выигрывает от китайского потребления. Согласно последним имеющимся данным Ассоциации японской анимации, экспорт аниме вырос до 79% в 2015 году до рекордных 34,9 миллиарда йен (314,9 миллионов долларов США), в основном из-за "шопинга в Китае".

"Китайский рынок имеет большое значение, и с этого момента оно будет только возрастать, учитывая снижение интереса у населения Японии к аниме", - сказал заместитель генерального секретаря национальной ассоциации аниме Наоки Исикава.

Ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева отмечает, что в Китае покупательская способность за последние годы существенно возросла, из-за чего молодые китайцы стали обеспечивать свой спрос на модную иностранную информационную продукцию.

"За прошедшие годы в КНР уровень доходов населения повысился в разы, что привело к повышению покупательской способности у значительной части населения. Так, если в 1990 году располагаемый доход на душу населения в Китае был чуть более 1,5 тыс. юаней, то в 2010 году он превысил отметку в 19 тысяч", - отметила эксперт.

В то время, как продажи японского аниме на североамериканском и других азиатских рынках также выросли, ассоциация подсчитала, что только Китай внес более половины в увеличение объема продаж за рубежом в 2015 году.