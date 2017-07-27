Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

26 июля 2017, 20:20
3D-голограммы и аниме: как богатые дети Китая изменяют рынок развлечений

3D-голограммы и аниме: как богатые дети Китая изменяют рынок развлечений

Масштабы расходов китайских детей в Интернете могут превзойти расходы их родителей

Китайские подростки из семей среднего класса тратят свои карманные деньги на японскую анимационную и виртуальную развлекательную индустрию. Их затраты довольно внушительны и сопоставимы с тем, сколько их родители тратят на потребительские товары в сети, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Для доказательства того, как аниме-индустрия "захватила" китайских подростков, стоит обратиться к опыту проведения мероприятие "Билибилли" (Bilibili), которое закончилось в прошлое воскресенье в Шанхае. Более 100 000 подростков пришлина трехдневный фестиваль, заплатив от 180 до 1480 юаней (219 долларов США) за билеты, чтобы наблюдать за выступлениями аниме-голограмм, а также встретиться с людьми, озвучивающимиих любимых персонажей. Пять лет назад пришло всего 800 человек.

Это дает аниме столь необходимое "второе дыхание", поскольку его внутренний рынок в Японии сокращается в связи с низким уровнем рождаемости в стране восходящего солнца.

"По сравнению с родителями, те, кто родился после 2000 года в Китае, более готовы к тому, чтобы баловать себя красочной культурной жизнью. Таким образом, меняется облик спроса на развлечения среди подрастающего поколения," – заключает председатель Bilibili Чэнь Руи.

"Молодые люди в возрасте до 25 лет представляют собой важный демографический слой, который изменит мир Китая и мировой медиа, а также весь развлекательный ландшафт, так как они станут основными потребителями цифровых развлечений к 2020 году", - отмечает глава Pricewater house Coopers Уилсон Чоу.

Cогласно докладу исследовательской фирмы Ent Group, в 2017 году страсть молодых китайцев к аниме-технологиям создала рынок, который стоит "сотни миллиардов юаней", и, по их оценкам, имеет 300 миллионов поклонников в Китае.

Японская индустрия анимации заметно выигрывает от китайского потребления. Согласно последним имеющимся данным Ассоциации японской анимации, экспорт аниме вырос до 79% в 2015 году до рекордных 34,9 миллиарда йен (314,9 миллионов долларов США), в основном из-за "шопинга в Китае".

"Китайский рынок имеет большое значение, и с этого момента оно будет только возрастать, учитывая снижение интереса у населения Японии к аниме", - сказал заместитель генерального секретаря национальной ассоциации аниме Наоки Исикава.

Ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева отмечает, что в Китае покупательская способность за последние годы существенно возросла, из-за чего молодые китайцы стали обеспечивать свой спрос на модную иностранную информационную продукцию.

"За прошедшие годы в КНР уровень доходов населения повысился в разы, что привело к повышению покупательской способности у значительной части населения. Так, если в 1990 году располагаемый доход на душу населения в Китае был чуть более 1,5 тыс. юаней, то в 2010 году он превысил отметку в 19 тысяч", - отметила эксперт.

В то время, как продажи японского аниме на североамериканском и других азиатских рынках также выросли, ассоциация подсчитала, что только Китай внес более половины в увеличение объема продаж за рубежом в 2015 году.

Метки: Анимэ, Китай

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Китай увеличил импорт железной руды из КНДР в два раза по сравнению с прошлым годомКитай увеличил импорт железной руды из КНДР в два раза по сравнению с прошлым годом
вчера, 22:00
Импорт железной руды из КНДР увеличивался в каждом месяце этого года
Соединённые Штаты готовы ввести санкции против китайских фирм, которые оказывают поддержку КНДРСоединённые Штаты готовы ввести санкции против китайских фирм, которые оказывают поддержку КНДР
вчера, 16:20
Официальные лица Китая выступили против инициативы Белого Дома
Китай сделал предупреждение индийским войскам о необходимости покинуть приграничный районКитай сделал предупреждение индийским войскам о необходимости покинуть приграничный район
25 июля 2017, 18:00
Китайское правительство потребовало, чтобы индийские войска немедленно отошли из спорного района вблизи границы

Последние новости

Китай отказался покупать вторсырье у СШАКитай отказался покупать вторсырье у США
сегодня, 00:10
Данное решение Китая нанесёт удар по российским производителям картона
СМИ сообщили о задержании сразу двух членов команды губернатора Приморского краяСМИ сообщили о задержании сразу двух членов команды губернатора Приморского края
вчера, 22:50
По информации источников СМИ, силовиками задержаны вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков и глава Уссурийска Евгений Корж
Чистая прибыль Hyundai во втором квартале 2017 года упала в два разаЧистая прибыль Hyundai во втором квартале 2017 года упала в два раза
вчера, 20:40
Показатели ухудшились на фоне резкого падения продаж в Китае

От первого лица

Сергей Митрофанов: Бизнес – как игра в футбол под проливным дождем
26.07.2017 16:10
Сергей Митрофанов: Бизнес – как игра в футбол под проливным дождем
21.07.2017 13:20
Андрей Ищенко: За каждым недостроенным объектом стоят мошеннические действия застройщиков
18.07.2017 13:00
Елена Чайковская: Облигации позволяют распределить свои инвестиции и получать регулярный доход

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.07.2017 14:00
Исследование: Хотите ли вы в ближайшем будущем завести семью и детей? 3
18.07.2017 13:00
Елена Чайковская: Облигации позволяют распределить свои инвестиции и получать регулярный доход 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+