В индийском городе Мумбаи обрушился жилой дом

Четырёхэтажное здание рухнуло во вторник в индийском городе Мумбаи. В результате этого инцидента погибло, по меньшей мере, 17 человек, сообщает ЕНВ.

В разрушенном жилом доме проживали 15 семей. Полиция сообщает о том, что около 20 человек уже спасены из-под завалов. Поисково-спасательные операции продолжаются, так как считается, что около 20 человек оказались в ловушке.

Полиция расследует вопрос о том, вызвал ли данное разрушение ремонт магазина на первом этаже здания. У этой версии есть свои основания.

Плохое качество строительных работ являются проблемой в Индии, при этом, правила техники безопасности часто игнорируются.

Напомним, что это не первый подобный случай в Индии. Буквально несколько лет назад – в 2013 году, более 70 человек погибли в результате разрушения здания, которое незаконно было построено и сдано в эксплуатации в том же городе Мумбаи.