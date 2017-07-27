Окинава подала новый иск против правительства, чтобы прекратить строительство новой военной базы США

Правительство префектуры Окинава подало новый иск против центрального правительства в понедельник. Региональные власти хотят остановить текущие строительные работы, которые выполняет американская сторона в связи с возведением новых объектов военной базы США в южной префектуре, сообщает ЕНВ.

Данный иск подчеркивает давние разногласия между центральным и региональными органами власти в отношении строительства военных баз США. Правительство префектуры утверждает, что центральное правительство действует незаконно, не получив разрешения губернатора на скальные работы на месте будущего военного объекта США, которые выполняются в настоящий момент. Префектура также подала судебный иск для остановки всех строительных работ по объекту.

Тем временем, центральное правительство планирует опровергнуть данное исковое заявление. По мнению представителей центрального правительства, претензии региональных властей не основываются на законе – никакого разрешения от главы префектуры в таких случаях не требуется. Как сообщают в Kyodo News, центральные власти обосновывают решение о строительстве военной базы необходимостью сдерживания нарастающего напряжения между Японией и США.

Отметим, что многие люди в Окинаве, где размещается основная часть военных объектов США в Японии, хотят, чтобы существующая база Futenma была полностью перенесена за пределы префектуры. Япония и Соединенные Штаты договорились о возврате земли, используемой для базы Футенма в 1996 году, и создали в 2006 году дорожную карту для переориентации военного присутствия США в Японии, которая включала передачу аэродрома в прибрежную зону Хеноко.