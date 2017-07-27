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Экономика

26 июля 2017, 17:20
Росрыболовство: Уровень добычи тихоокеанских лососей на ДВ превысил 126,5 тыс. тонн

Росрыболовство: Уровень добычи тихоокеанских лососей на ДВ превысил 126,5 тыс. тонн

Основной вклад вносит Камчатский край – в регионе выловлено на 25% больше показателей аналогичного 2015 года

По состоянию на 24 июля 2017 года, вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне превысил 126,6 тыс. тонн, что на 15% (16,2 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период нечетного 2015 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба по вопросам организации и проведения лососевой путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Открывая совещание, Василий Соколов отметил, что основной объем добычи тихоокеанских лососей в настоящее время приходится на Камчатский край. Общий вылов в регионе составляет 115,7 тыс. тонн, что на 25% больше аналогичного периода 2015 года. В Магаданской области освоено 3 тыс. тонн, что соответствует показателям аналогичного нечетного года. В Сахалинской области объем вылова составил 3,7 тыс. тонн, что меньше показателей 2015 года на 54%. Подходы к берегам Сахалина, как и прогнозировалось ранее, значительно слабее, чем в предыдущие годы, что требует введения дополнительных ограничений. В Хабаровском крае освоено 3,7 тыс. тонн. В Приморском крае изъятие осуществляется пока только в рамках спортивного и любительского рыболовства.

Директор ФГБНУ "КамчатНИРО" Нина Шпигальская сообщила, что научно-исследовательские работы по оценке подходов и заполнению нерестилищ проходят в плановом режиме. На восточном побережье исследования охватывают реки Пахачи, Вывенка, Тымлат, Ука, Кичига, Хайлюля, Камчатка, Жупанова, Авача, Паратунка и озеро Азабачье. Продолжается сбор материалов из наиболее значимых водотоков западного побережья полуострова.

В связи с хорошими подходами горбуши на заседании Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию, состоявшемся 19 июля 2017 года, была рассмотрена и принята корректировка рекомендованного вылова горбуши в Карагинской подзоне в 2017 году с 73,7 тыс. тонн до 123,7 тыс. тонн, также поддержана рекомендация по увеличению вылова горбуши в Петропавловско-Командорской подзоне.

В Камчатско-Курильской подзоне отмечаются хорошие подходы нерки. В настоящее время более 660 тыс. экземпляров производителей прошло в озеро Курильское на нерестилище, что говорит о его хорошем заполнении. В начале августа ожидается проход оптимального количества производителей на нерест в этот водоем.

Как доложил врио начальника ФГБУ "Севвострыбвод" Дмитрий Шмидт, на лососевых рыбоводных заводах Камчатского края начался отлов производителей для выполнения работ по искусственному воспроизводству в рамках государственного задания.

По состоянию на 24 июля 2017 года, на Паратунском экспериментально-производственном лососевом рыбоводном заводе выловлено 4 тыс. 232 производителя кеты, освоение квот составляет 18,3%. На инкубацию заложено 0,1729 млн шт. икры. На лососевом рыборазводном заводе (ЛРЗ) "Кеткино" заготовлено 4 тыс. 977 производителей кеты (освоение квот – 63,7%). На Малкинском ЛРЗ отловлено 259 производителей чавычи (57,2% от квоты). ЛРЗ "Озерки" приступил к отлову производителей кеты и нерки 24 июля, Вилюйский ЛРЗ начнет заготовку производителей с 1 августа. С учетом хороших подходов лососей к берегам Камчатки опасений по выполнению государственного задания по закладке икры нет.

Комментируя ход лососевой путины в Камчатском крае, Василий Соколов отметил, что с текущими темпами вылова по Восточной Камчатке в ближайшие 10 дней потребуется дополнительная оценка подходов со стороны ФГБНУ "КамчатНИРО", так как рекомендованные объемы горбуши будут полностью выбраны.

В то же время по Сахалинской области можно говорить о сбывающемся негативном прогнозе подходов горбуши, так как в настоящее время вылов базируется только на участках Северо-Западного и Северо-Восточного Сахалина. В связи с этим директор ФГБНУ "СахНИРО" Валентина Жарикова сообщила о возможности рекомендации по закрытию рыболовства в заливе Терпения. Также остается неясной ситуация с промыслом у Южных Курил.

В Хабаровском крае массовых подходов горбуши на настоящий момент не отмечено. Горбуша заходит в реки небольшими порциями, рыбодобывающие компании ожидают подходов осенней кеты, которая должна дать основной прирост вылова.

В Магаданской области вылов кеты превышает прогнозные величины, в то же время горбуша подходит в меньших количествах, чем ожидалось. В связи с этим было принято решение ввести ограничение на ряде рек Ольского района для обеспечения заполнения нерестилищ.

Подводя итоги заседанию штаба путины, Василий Соколов отметил, что в настоящее время подходы лососей в целом соответствуют прогнозам, подготовленным научными институтами, а Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в субъектах Российской Федерации оперативно принимают эффективные меры для обеспечения заполнения нерестилищ и расширения возможностей промысла.

Метки: Лососевая путина, Росрыболовстыо

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