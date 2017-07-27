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В мире

26 июля 2017, 16:50
На Шри-Ланке спасли двух слонов, которых снесло в море
На Шри-Ланке спасли двух слонов, которых снесло в море
На Шри-Ланке спасли двух слонов, которых снесло в море
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На Шри-Ланке спасли двух слонов, которых снесло в море

Слонов спасли военные

Два слона, которых снесло в море, были спасены шри-ланкийским флотом. Подобный инцидент уже случился менее двух недель назад, тогда в море снесло еще одного слона, сообщает ЕНВ.

Военно-морской патрульный катер в воскресенье заметил пару слонов, пытающихся остаться на плаву на расстоянии около километра от Тринкомали на северо-востоке Шри-Ланки.

Морской флот работал с местными представителями дикой природы около 5 часов, чтобы направлять застрявших животных ближе к берегу.

На видео, выпущенном военно-морским флотом Шри-Ланки, видно, что слоны пытались сопротивляться. Уже на мелководье они вернулись в джунгли, по-видимому, без каких-либо повреждений.

Отметим, что в начале этого месяца военно-морской флот Шри-Ланки совершил аналогичное спасение слона.

Всемирный фонд защиты дикой природы заявляет, что власти Шри-Ланки работают над законодательством о защите своих слонов, популяция которых быстро сокращается из-за сокращения среды обитания.

Представители флота высказались, что спасенным слонам очень повезло, что их заметили патрульные корабли.

Метки: слоны, Шри-Ланка

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