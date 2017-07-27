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Китай

26 июля 2017, 16:20
Соединённые Штаты готовы ввести санкции против китайских фирм, которые оказывают поддержку КНДР

Соединённые Штаты готовы ввести санкции против китайских фирм, которые оказывают поддержку КНДР

Официальные лица Китая выступили против инициативы Белого Дома

В администрации президента США накануне заявили, что Соединенные Штаты будут вводить новые санкции в отношении экономических субъектов КНР, финансирующих ядерные и ракетные программы Северной Кореи, сообщает ЕНВ.

Действующий помощник госсекретаря Сьюзан Торнтон высказалась касаемо политики США в Северной Корее на слушаниях в Сенате во вторник. Торнтон заявила, что Северная Корея не хочет отказываться от своего ядерного развития, поэтому сейчас не время для диалога с этой страной.

На вопрос, когда США реализуют новые санкции, Торнтон ответила, что администрация США работает над созданием нового списка организаций, которые, по мнению Соединённых Штатов, имеют дело с Северной Кореей. Также она заявила, что обсуждаемый список скоро будет опубликован.

29 июня администрация США заявила, что она наложит санкции на два китайских предприятия и двух китайских граждан за их предполагаемое участие в ядерных и ракетных программах Северной Кореи.

Последнее замечание Торнтон подчеркивает приверженность США усилению давления на Северную Корею. Между тем, посол Китая в США предупредил, что новые санкции США против китайских фирм, ведущих бизнес с северокорейской стороной, окажут серьезное влияние на двустороннее сотрудничество между странами.

Во вторник китайский посол Цуй Тянькай подчеркнул, что Китай сотрудничает с США в деле сокращения ядерной энергии на Корейском полуострове. Он выступил против расширения санкций, нацеленных на китайские фирмы и отдельных лиц. Китайский посол в США также заявил, что такие действия неприемлемы, поскольку они серьезно ухудшат двустороннее сотрудничество по корейской ядерной проблеме. Он также заявил, что Китай готов покупать высокотехнологичные товары из США, добавив, что его страна облегчит ограничения на экспорт этих товаров в Китай.

Метки: Китай, санкции

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