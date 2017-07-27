Сергей Митрофанов: Бизнес – как игра в футбол под проливным дождем

От "холодильников" до базы отдыха, от кризиса к эффективному бизнесу: о своей истории успеха президент ООО "В-Лазер" Сергей Митрофанов рассказал корреспонденту ЕНВ.

Сергей Феликсович Митрофанов – президент ООО "В-Лазер". До 2002 года — замглавы представительства венчурного Фонда "Дайва", действующего от имени Daiwa Securities Group, правительства Японии и Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР). Кандидат технических наук по специальности 05.13.01 – "Техническая кибернетика и теория информации". В прошлом первый проректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС); профессор по Кафедре экономической информатики, до этого — заведующий Кафедрой технической кибернетики в Дальневосточном политехническом институте (ДВПИ, ныне Инженерная школа ДВФУ). Начинал трудовую деятельность преподавателем кафедры вычислительной техники после окончания аспирантуры в Ленинградском политехническом институте (сейчас СПБТУ).

Сергей Феликсович, в деловой прессе сейчас весьма популярны "истории успеха". Ваш отец был военным моряком-подводником, эта специальность далека от бизнеса. Как вам удалось стать успешным предпринимателем? С чего начиналась карьерная лестница?



В наше время мальчишки мечтали стать космонавтами, покорителями морских глубин, в крайнем случае, пожарниками. Интерес к технике среди школьников был просто невероятным, а журналы типа "Юного техника" издавались миллионными тиражами и выписывались на дом. Мой личный выбор между подводным флотом, теоретической физикой и вычислительной техникой решился в пользу последней в какой-то степени случайно. В 1969 году мы покинули "осиное гнездо" на Камчатке (как называли нашу базу атомных подводных лодок в ЦРУ), поскольку отец получил новое назначение на работу в Оперативном управлении штаба ТОФ во Владивостоке. Таким образом, аттестат о среднем образовании я получил после окончания 13-й школы, а на следующий год выпускникам школ предстоял выбор дальнейшего жизненного пути. В тот год в ДВПИ (затем ДВГТУ, а ныне Инженерная школа ДВФУ) открыли новую специальность 0646 – АСУ ("Автоматизированные системы управления", позже 22.02.00 - "Автоматизированные системы обработки информации и управления"), теперь это целая группа специальностей с кодами от 55.28.00 - "Информатика и вычислительная техника" до 55.28.23 - "Информационно-управляющие системы". Одновременно в ДВГУ (теперь это гуманитарные школы ДВФУ) открылась очень похожая специальность 0647 – "Прикладная математика").

В те далекие годы вычислительная техника устанавливалась в специально оборудованных помещениях, напоминающих центр управления космическими полетами, и два вечно соперничающих ВУЗа получили на баланс одинаковые ЭВМ "Минск-32". Помню, на день открытых дверей абитуриентов, из числа посещающих подготовительные курсы ДВПИ, буквально на минутку пустили в машинный зал. Я увидел ряды мигающих лампочек на пульте управления "Минск-32" и понял – я хочу учиться на АСУ.

Большинство моих друзей во Владивостоке разделились практически поровну: часть тоже поступила на АСУ, другие предпочли "Прикладную математику", но это не помешало нам поддерживать дружеские отношения и по сей день.

Сергей Феликсович, вопрос, касающийся группы компаний "В-Лазер". Не секрет, что сегодня – это один из крупнейших холдингов Дальнего Востока. За два десятка лет вы существенно расширили профиль своей деятельности, и сегодня "В-Лазер" - не только магазины бытовой техники и завод "Океан". На каких основных позициях основана конкурентоспособность вашей компании и динамичное ее развитие, есть ли так называемый "секреет успеха"?

Еще до моего прихода в группу компаний "В-Лазер" здесь исповедовалась взаимовытягивающая стратегия, то есть, вслед за торговлей развивался завод по производству бытовой техники, затем логистика, продуктовые супермаркеты, рекреационный бизнес, а потом иные направления. Все эти бизнесы связаны единой системой лояльности. Те, кто много лет пользуется нашей картой "Престиж клуб", понимает, о чём я говорю, а если клиенты смотрят только на лобовую скидку, то я тоже уважаю их выбор. Тем не менее, мы стоим на платформе долгосрочного партнерства с нашими клиентами, покупающими технику для всей семьи (и не только). Первая покупка в В-Лазере может оказаться дороже, вторая - на уровне конкурентов, а третья и все последующие покупки будут дешевле. Впрочем, чтобы присоединиться к этому мнению, необходимо предпринять мыслительные усилия и немного позаниматься вычислительной работой. Осилили? Тогда Вы – наш клиент.

Расскажите, давно ли была открыта база отдыха "Океан" в Андреевке и с чем было связано такое решение как занятие турбизнесом?

Я помню пляж в бухте Троица еще диким берегом с болотом, песчаными холмами и колючим кустарником, где однажды утонула автомашина. В конце девяностых здесь не было никакой базы отдыха, но уже раз в год на День Компании начались выезды сотрудников, а в ночь с субботы на воскресение практиковался отдых с ночевками в платках. Впрочем, многие застревали здесь и на неделю, приезжая без всякого повода. В 2002 году была поставлена задача развивать рекреационный бизнес, тогда еще по всему побережью Хасанского района не было ни одной базы отдыха, только "дикие" туристы. Со временем удалось развить этот бизнес до того уровня, который можно видеть сейчас, кстати, про "наполеоновские планы" я лучше пока промолчу.

Вы спросите, а как связаны электронные супермаркеты, базы отдыха "Океан" в Андреевке и Казуарина на Пхукете? В качестве примера приведу партнерское поведение наших самых активных покупателей: они не только приобретают технику на всю семью, но и пользуются нашими продуктовыми супермаркетами, используя впоследствии накопленные бонусы на приобретение путевок на наши базы отдыха.



В СМИ и на форумах вы не раз говорите о том, что "В-Лазер" уже сегодня — самая устойчивая компания в мире по финансам, и выдержит любой стресс-тест", с чем же это связано?



Залог устойчивости холдинга - это правильная диверсификация и чрезвычайно консервативная система управления финансами. Под правильной диверсификацией я понимаю не случайные направления развития бизнеса, а заранее спланированные пути горизонтальной и вертикальной интеграции холдинга. Другой основополагающий принцип - это научно обоснованный уровень самостоятельности бизнес-единиц в холдинге. В мировой экономической литературе проблема степени независимости и методов ценообразования внутри холдингов пока не решена, но это не мешает грамотному управленцу создать собственную хорошую теорию управления и применить ее на практике внутри собственной компании. Разумеется, при обсуждении устойчивости невозможно обойти молчанием реализацию релевантной финансовой стратегии, эту сторону деятельности холдингов трудно переоценить в плане формирования группы компаний, желающей вести свой бизнес дольше католической церкви.

Расскажите немного о подразделении "ВЛ-Финанс". Как оно работает?



Подразделение "ВЛ-Финанс" – это одни из столпов той самой финансовой устойчивости. Исторически мы первые в Российской Федерации стали продавать холодильники в кредит от имени "В-Лазера". Года через три "опомнились" банки и стали развивать свои программы потребительского кредитования.

Однако, несмотря на откровенное лоббирование интересов банков в ущерб микрофинансовых организаций (МФО) и микрокредитных компаний (МКК), в этом разрезе нам удается успешно конкурировать с банковской сферой. Например, как объяснить, почему банк может получить в обеспечение исполнительную ноту нотариуса, а предпринимателю это не дозволительно? Не понимаю... Так или иначе, постепенно кредитный отдел "В-Лазера" развивался и начал выдавать не только товарные, но и денежные займы.

Мы уже прошли первую выездную проверку ЦБ и у нас неплохой рейтинг среди финансовых учреждений небанковского рынка кредитования. Разумеется, теперь мы попали под огонь критики, поскольку в стране у многих поехала крыша на почве зарабатывания денег, а СМИ то и дело показывают нам "ужастики" про коллекторов, пытающихся вышибить деньги из должников самыми немыслимыми преступными методами. При этом, часто возникают упреки в сторону МФО, как будто бы банки не переуступают безнадежные долги в огромных размерах тем самым коллекторским агентствам. Спешу успокоить недобросовестных критиков – это не к нам. Мы никогда в жизни не имели никаких дел с коллекторскими агентствами, да и наша философия совсем другая, а именно: подумай, так ли виноват заемщик, если ты по доброй воле выдаешь деньги тем, кто не в силах возвратить долг?

К тому же, у нас приняты собственные внутренние механизмы умиротворения долговых проблем, например, всегда есть возможность заключить дополнительный договор прощения долга. Другая волна критиков с форумов не признает потребительское кредитование за бизнес, как таковой, называя это ростовщичеством, а иной раз и целенаправленным подрывом российской экономики. Ничего не поделаешь, финансовая деятельность начинается именно с потребительского кредитования, но эта сфера деятельности "ВЛ-Финанса" тоже имеет свой ЖЦ, а мы уже перерегистрировали МФО в МКК и присматриваемся к кредитованию малого бизнеса. Дай Бог, доберемся и до среднего. В любом случае, нам нужна своя финансовая компания, ведь раньше мы брали ежегодно огромные кредиты для закупа товара накануне Нового Года. Теперь же "ВЛ-Финанс" способен профинансировать внутренние потребности и сгладить кассовые разрывы в период сезонных пиков. Конечно, хотелось бы и внутренние инвестиционные проекты финансировать самостоятельно, но самые крупные инвестиционные объекты пока не удается "поднять" самостоятельно.



Фонд материальной помощи сотрудникам – такая практика в вашей компании чуть ли не единственная в Приморском крае. Как он работает и насколько эффективно?



Разговор про ФМП придётся предварить небольшим эссе про социологию в мире, в России и в нашей группе компаний. Содержание социальных пакетов для холдингов – это проблема номер один. Некоторые компании не заботятся об этом и все вкладывают в уровень зарплаты. Однако, для группы компаний такой путь затруднителен, по трем причинам.

Во-первых, внутри холдинга бизнес-единицы всегда имеют разную природу и разный уровень рыночной зарплаты, а слишком сильные перекосы внутри группы приводят к нежелательным последствиям и слишком заметной "миграции" между подразделениями. Во-вторых, в крупных компаниях с персоналом в несколько тысяч человек чрезвычайно трудно обеспечить такой же высокий уровень рентабельности, как в молодых и стремительно растущих компаниях, а, следовательно, труднее обеспечить конкурентный средний уровень заработных плат, если говорить о средних значениях.

В-третьих, крупные компании, по моему глубокому убеждению, обязаны контролировать разницу в доходах сотрудников и "В-Лазер" – это одна из немногих компаний, где ведется ежегодный мониторинг такого рода. В России отношение совокупного дохода 10% самых богатых к суммарному доходу 10% самых бедных сегодня равно 20, в США разница в доходах между богатыми и бедными выше - в 26 раз, а вот в Швеции, например, доходы верхнего и нижнего децилей различаются всего в 10 раз. У нас в компании этот коэффициент равен 7,5. Кто-то сделает вывод о сплошной "уравниловке", да еще на фоне не самых высоких в крае зарплат, пусть так.

Наша задача – это сохранение заработных плат на уровне рынка плюс привлекательный социальный пакет, включая и ФМП – фонд материальной поддержки сотрудников в случае заболеваний, не совместимых с жизнью. Я хорошо помню период работы в государственном секторе, когда ко мне приходили подчиненные с просьбой оплатить операцию по замене почки, иначе он (она скоро умрет, а я был вынужден отвечать ему) ей про "шапку по кругу", поскольку ни в какие бюджеты такие расходы не были заложены, и я не имею права подписывать подобные платёжные поручения.

Теперь мы на Совете директоров принимаем решения, в каком объеме помочь попавшим в беду сотрудникам, некоторым уже неоднократно, если работник вступил в ФМП и платит 70 рублей в месяц в среднем на одного человека. Фонд набирает обороты, и суммы накоплений растут. Года три назад мы приняли решение подключить в эту систему супругов наших сотрудников, даже если они не работают в компании, а в прошлом году включили еще и несовершеннолетних детей работников. Впрочем, примерно треть сотрудников сами справляются со своими проблемами – на них наше доморощенное "Обама кээ" не распространяется.



В связи с этим вопрос: где ваша компания берет кадры, сложно ли с квалифицированными сотрудниками сегодня, и наблюдается ли так называемая "текучка" кадров в компании?



Здесь два вопроса в одном. Самый простой про текучку кадров, она у нас контролируется через ежемесячные отчеты отдела кадров, а сравнение с отраслевыми показателями текучести кадров осуществляется ежеквартально. К сожалению, наши усилия не привели к заметному снижению текучести персонала – она у нас на уровне отраслевых показателей.

Второй вопрос – где компания берет кадры для постановки и решения наших стратегических задач – посложнее будет. В группе "В-Лазер" можно эффективно работать лишь после усвоения природы, принятых методов и обычаев взаимодействия между различными подразделениями компании, поэтому нам труднее переманивать кадры у конкурентов. По этой причине у нас поставлена служба мониторинга кадрового резерва, хотя формально эта информация до перспективных сотрудников не доводится. Скорее, они могут почувствовать это по стилю отношения с непосредственным и вышестоящим руководством.

В советское время партийные комитеты строго следили за кадровым резервом на всех предприятиях, эта информация была доступна как для начальства, так и для потенциальных кандидатов на повышение, но в такой системе были как плюсы, так и минусы. К сказанному добавлю еще один штрих – это необходимость создания благоприятного мнения о вашей компании среди молодежи и студентов. Один из методов – сотрудничать с вузами, принимать студентов на практику, и каким-то образом мотивировать их непосредственных кураторов на производстве, этот метод эффективнее объявлений о вакансиях, хотя по срокам эффект будет отложен на несколько лет.



Какие направления бизнеса, по вашему мнению, можно назвать наиболее эффективными и менее рискованными для нашего региона и почему?



Я считал и считаю наиболее рискованными те направления бизнеса, где по сию пору требуется административный ресурс, лицензии, квоты и все такое. Возьмите для примера рекламу и попробуйте приобрести огромный телевизор для размещения на каком-нибудь "козырном" месте, которое раньше почему-то никто не замечал, или место никого не интересовало, пока рядом не вырос новый микрорайон и т.п. Дайте прогноз сами: что у вас получится в плане получения разрешения? Если привязываться к специфическим рискам Приморского края, то здесь возникают особые риски при старте любого бизнеса, требующего использования акватории. У нас и так регион много лет находится в "красной зоне" по качеству государственного управления земельными ресурсами и недвижимостью, а утрясать взаимоотношения между предпринимателями и властью при аренде акваторий еще никто и не начинал, по-моему.

Приведу пару показательных примеров. Если вы арендуете акваторию, то на ваш участок могут "посадить" чей-нибудь "морской огород", даже не уведомив вас об этом, потом узнаете. Или же ваш арендный договор на участок акватории заканчивается, и вы года за полтора до срока экспирации договора подаете заявку на аукцион для пролонгации вашего договора. Увы, если кто-то где-то решил, что аукцион пошел не так, то вы не доберетесь до счастливого мига победы, у нас в стране такой аукцион не может продолжаться больше часа и будет объявлен перерыв на ... один год. Как же использовать акваторию дальше, спросите вы? Нечего заниматься бизнесом, если не умеете отвечать на такие простые вопросы.

Насколько важны в бизнесе партнерские отношения и как их устанавливать?

Партнерские отношения – это "альфа и омега" успешности любого бизнеса. Когда я работал внутри японского менеджмента, меня удивляло, насколько большое значение придают тому, что англосаксы называют Panel-Discussion – регулярное общение с контрагентами. В конечном итоге мне стало абсолютно ясно, скорее "забывает" возвратить долг не тот, кто оказался у последней черты, а кто допускает саму мысль о дефолте, и наоборот. Таким образом, регулярные контакты с партнерами - это a must! Другое дело, как лучше всего наладить хорошие отношения с партнерами с самого начала?

Вряд ли существует единый рецепт на все случаи жизни, но я люблю в процессе любых переговоров и после таковых рассказать своему визави какой-либо интересный факт, имеющий отношение к его бизнесу, а то и сплести целую историю на тему парадоксальных решений известных предпринимателей. Кроме того, лучше всего иметь в запасе интеллектуальные "гостинчики", например, я люблю иметь в запасе книги по истории Владивостока, рода Янковских или нечто подобное в качестве презента ключевым партнерам. К тому же, это не ложится на расходы компании, так как я выкупаю часть тиражей из своих скромных средств, зато подарок приобретает индивидуальное звучание. В общем, заходите ко мне в офис.

Поддерживаете ли вы интересные инвестиционные проекты, и что бы вы хотели пожелать начинающему предпринимателю в условиях современной экономической нестабильности? Как, по вашему мнению, работают госпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса?

Интересные инвестиционные проекты – это большой разговор, у меня есть целая презентация на 45 минут по поводу инновационных идей для старта малого бизнеса, но в рамках интервью эту тему невозможно раскрыть. Если же говорить о поддержке МСП в крае, то пока что похвастаться нечем. Усилий прикладывается много, однако, оценивая итоги по гамбургскому счету, не возникает желания подбрасывать в воздух чепчики и кричать "Ура".

Какие шаги необходимо предпринимать власти и бизнес-сообществу, чтобы сделать жизнь в крае лучше и в чем заключаются перспективы развития региона?

Мое личное мнение, что поставить цель номер один, оцифровать, а затем декомпозировать ее на подзадачи – дело простое. Трудно сформулировать такую цель, не растекаясь по 194-м "Ки-Пи-Ай", от которых зависит зарплата губернатора. По сути, при таком количестве контролируемых показателей правильную оценку деятельности выстроить затруднительно. Какая же глобальная цель номер один наиболее актуальна для Приморья? Рост числа жителей? Средняя продолжительность жизни? Или какая-нибудь иная? Вопрос риторический…