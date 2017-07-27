Совет Федерации одобрил закон о компенсационном фонде дольщиков

Совет Федерации одобрил федеральный закон "О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части защиты прав участников долевого строительства). Компенсационный фонд дольщиков поручил создать Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в июне 2016 года, сообщает ЕНВ.

Фонд будет учрежден как публично-правовая компания. В состав наблюдательного совета фонда войдут представители Госдумы и Совета Федерации, а контролировать его работу будет Счетная Палата. Это обеспечит полную прозрачность его работы и контроль над деятельностью фонда.

Формирование компенсационного фонда будет осуществляться за счет обязательных взносов в размере 1,2% от каждого договора участия в долевом строительстве, уплачиваемых застройщиками. Законопроектом предусмотрена ежегодная актуарная оценка обязательств и возможность корректировки тарифа по итогам такой оценки путем внесения соответствующих изменений в закон, но не чаще одного раза в год.

Деятельность фонда позволит исключить проблему "обманутых дольщиков" при участии граждан в долевом строительстве и существенно снизить риск отрасли жилищного строительства в целом.

С 1 июля 2018 года по новым разрешениям застройщик сможет осуществлять строительство объектов, включенных в разрешение на строительство, включая жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями, машиноместами, объекты социальной инфраструктуры. Смешивать на одном балансе строительство жилья и, к примеру, складской недвижимости будет нельзя. Дольщики не будут нести риски, связанные с посторонней деятельностью застройщика или его акционеров. Все эти ограничения действуют до момента выполнения обязательств перед участниками долевого строительства.

"На сегодняшний день в последней редакции одобренного Советом Федерации закона предполагается компенсация затрат пострадавшим на ту страховую сумму, на которую они застрахуются, - отмечает эксперт в области жилищного строительства, депутат Законодательного Собрания Приморского края Андрей Ищенко. - Необходимо понимать, что если вы, условно говоря, покупаете квартиру за 150 тысяч за 1 квадратный метр элитного жилья, это не значит, что в договоре страхования будет фигурировать затраченная вами сумма".

Вводится правило "одна компания – одно разрешение на строительство". В рамках одного разрешения на строительство может строиться несколько объектов – корпусов, домов. Речь идет не о запрете строить несколько очередей, а о том, чтобы не смешивать на одном балансе несколько разных проектов, финансируя одни объекты за счет других, в конечном итоге создавая строительную пирамиду и провоцируя "эффект домино". Это правило позволит исключить возможность создания новых "строительных пирамид", а обязательное банковское сопровождение – обеспечить контроль целевого использования средств дольщиков.

Кроме того, застройщики на весь период строительства будут обязаны поддерживать достаточность собственных средств на уровне не менее 10% от стоимости строительства. На сегодня достаточность собственных средств строительном секторе, согласно данным Банка России, составляет около 12%. Таким образом, данное требование не является критичным для надежных устойчивых компаний.

"Существуют определенные нормы, установленные Министерством строительства. Конкретно по Приморскому краю сумма составляет порядка 50 тысяч рублей за кв. м. Именно, исходя из таких расчетов, и будет происходить страхование. Если площадь приобретаемой квартиры оценивается в 100 кв. м., умножаем на 50 тыс. руб. – 5млн. руб. – вот та сумма, на которую застройщик будет делать отчисления в Компенсационный фонд. И в случае, если объект не будет построен, именно заявленные 5 млн. руб. будут возвращены пострадавшей стороне по решению суда", - заключил Андрей Ищенко.

В состав органов управления застройщика не смогут входить лица, у которых имеется неснятая или непогашенная судимость, или деятельность которых стала причиной банкротства юридического лица, а также наличие профессионального опыта не менее трех лет.

Проектный принцип строительства, обособление от других видов деятельности, вложение собственных средств в объеме, необходимом для обеспечения финансовой устойчивости проекта, целевое использование средств – все это зачастую делается уже сейчас, на добровольной основе.

Законопроект устанавливает особенности погашения требований участников долевого строительства. В частности, предусматривается принятие решения общим собранием участников долевого строительства, в том числе в отношении привлечения нового застройщика либо получения денежного возмещения от фонда. Таким образом, решение о судьбе объекта будет приниматься самими гражданами, а фонд – реализовывать принятое решение. При этом предусмотрено принятие отдельного решения в отношении каждого дома – например, по дому в высокой степени готовности граждане могут принять решение о достройке с привлечением застройщика, а по дому "на этапе котлована" - о получении денежного возмещения. Если общим собранием участников долевого строительства будет принято решение о получении денежного возмещения, размер компенсации для гражданина будет равен общей площади по всем ДДУ в строящемся объекте, но не более 120 квадратных метров, умноженной на фактическую среднюю цену на первичном рынке в субъекте (она определяется по данным Росстата).

Таким образом, будут покрываться риски всех покупателей стандартного жилья, но не риски покупателей элитных квартир. В целом, такие покупатели во всем мире традиционно относятся к так называемым "квалифицированным" инвесторам, государство не должно покрывать их риски.