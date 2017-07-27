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Общество

26 июля 2017, 12:00
Россияне будут вступать в наследство по-новому

Россияне будут вступать в наследство по-новому

Федеральным законом предусматривается возможность создания наследственного фонда, устанавливаются условия управления им и его ликвидации

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон, который вводит новый для российского права институт — наследственный фонд, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Соответствующие изменения вносятся в Гражданский кодекс. Предусматривается, что наследственный фонд будет действовать после смерти наследодателя. Решение об его учреждении гражданин будет принимать при составлении завещания. В документе должны быть прописаны сведения об учреждении наследственного фонда, об утверждении его устава порядок, размер, способ и сроки образования имущества наследственного фонда, а также упоминаться лица, которые будут отвечать за этот фонд.

После смерти гражданина нотариус будет направлять в уполномоченный госорган заявление о госрегистрации наследственного фонда с указанием имени физлица или наименования юрлица — единоличного исполнительного органа этого фонда. Нотариус обязан направить такое заявление в уполномоченный орган не позднее трёх рабочих дней со дня, когда ему стало известно о смерти гражданина.

Управление фондом должно осуществляться бессрочно или в течение определённого срока в соответствии с теми условиями, которые указаны в уставе фонда.

Наследственный фонд, так же, может быть создан на основании решения суда по требованию душеприказчика или выгодоприобретателя фонда в случае неисполнения нотариусом обязанности по созданию фонда.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

Заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин на пленарном заседании высказал мнение, что надо подумать над упрощением процедуры наследования, а не над созданием таких сложных структур, как фонды.

Глава думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, присутствующий на заседании, ответил на эту реплику: "Ситуация сложная, но человек пишет решение об учреждении фонда. Прикладывает устав и процедуру управления фондом. Сразу после смерти он учреждается, а не после 6 месяцев, ведь за полгода может произойти с бизнесом всё, что угодно. Это, наоборот, упрощает ситуацию. То есть мы обеспечиваем права граждан, но это ещё и антиофшорная схема".

Метки: наследство, нотариус

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