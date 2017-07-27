Из КНР депортирован приморец, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Китайской народной республики депортирован обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, сообщает ЕНВ.

В 2010 году 35-летнего жителя Владивостока задержали при попытке приобретения особо крупной партии масла каннабиса и гашиша. Установлено, что злоумышленник также причастен к сбыту наркотических средств на территории Приморского края.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 228.1 (Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (Покушение на незаконное приобретение наркотических средств в особо крупном размере).

Фигурант уголовного дела скрылся от следственных органов, в связи с чем был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

В ходе взаимодействия с правоохранительными органами Китайской народной республики россиянин задержан в Гуанчжоу, после чего его доставили в Москву.