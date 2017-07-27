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Политика

26 июля 2017, 11:20
В Приморье принят закон об охране атмосферного воздуха

В Приморье принят закон об охране атмосферного воздуха

Законопроект одобрен во втором и третьем чтениях на июльском заседании краевого парламента

Документ основан на положениях федерального законодательства, в том числе ФЗ "Об охране окружающей среды" и "Об охране атмосферного воздуха". Напомним, что в первом чтении законопроект был принят 24 мая текущего года. При подготовке ко второму чтению над документов работала рабочая группа с участием представителей прокуратуры края, управлений Роспотребнадзора и Росприроднадзора по Приморскому краю, ФГБУ "Приморгидромет" и департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает ЕНВ со ссылкой на ЗСПК.

Закон "Об охране атмосферного воздуха в Приморском крае" регулирует отношения в области охраны атмосферного воздуха на территории Приморского края и направлен на обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.

Как отметил председатель комитета по продовольственной политике и законности Евгений Зотов, документ прописывает полномочия органов государственной власти в это сфере. Статья 4 закона предоставляет Администрации Приморского края право вводить дополнительные экологические требования охраны атмосферного воздуха с учетом результатов государственного мониторинга атмосферного воздуха.

В документе также определены мероприятия по защит населения при изменении состояния атмосферного воздуха, угрожающего жизни и здоровью людей.

Помимо государственного надзора документ предусматривает общественный контроль за охраной атмосферного воздуха. Он осуществляется общественными объединениями и иными некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии с действующим законодательством. Результаты общественного контроля, представленные в органы государственной власти Приморского края, подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством.

Метки: воздух, закон, ЗСПК

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