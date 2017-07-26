Корвет "Хуангши" ВМС Китая прибудет во Владивосток для участия в конкурсе "Кубок моря-2017"

26 июля в 10:00 во Владивосток с неофициальным визитом прибудет корвет военно-морских сил (ВМС) Национально-освободительной армии Китая "Хуангши", сообщает ЕНВ.

Торжественный ритуал встречи корвета с участием представителей Тихоокеанского флота пройдёт на 33 причале. Экипаж корабля после уточнения порядка и условий проведения конкурса "Кубок моря–2017" и пяти дней тренировок и занятий примет участие в международном конкурсе по морской выучке, который пройдёт на Тихоокеанском флоте с 1 по 12 августа. Военно-Морской Флот России на соревнованиях представит новейший корвет "Совершенный".

Программой конкурса предусмотрены три этапа: применение вооружения корабля по предназначению, соревнование по борьбе за живучесть корабля и соревнование по морской выучке и спасательной подготовке