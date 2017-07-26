Круизный лайнер "Коста Виктория" посетил Владивосток

Предполагается, что нынешний визит этого лайнера будет последним в этом сезоне. Корабль объединил на своём борту туристов из разных стран, таких как Китай, Япония и Южная Корея. На борту лайнера нахоятся 1097 пассажиров и 711 представителей экипажа, сообщает ЕНВ.

На лайнере размещены 964 номера. Некоторые номера оснащены балконами. На огромном корабле оборудованы 14 палуб, отдельные из которых сооружены специально для технических служб.

Для гостей города была проведена культурная программа, состоящая из концертов и экскурсий. В 11 часов вечера в понедельник круизный лайнер покинул Владивосток.

Напомним, что подобные визиты иностранных круизных кораблей не являются редкостью для Владивостока. В этом году город ожидает принять 13 круизных лайнеров из разных государств. Сезон круизов продолжится до сентября включительно, поэтому жители и гости города успеют вдоволь насмотреться на огромные пассажирские круизные суда.