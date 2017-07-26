Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

25 июля 2017, 18:00
Спорные районы между Китаем и Индией

Китай сделал предупреждение индийским войскам о необходимости покинуть приграничный район

Китайское правительство потребовало, чтобы индийские войска немедленно отошли из спорного района вблизи границы

Заявление Китая произошло после того, как Индия в прошлом месяце развернула свою армию в северный штат Сикким, чтобы остановить строительные работы Китая на спорных землях между Китаем и Бутаном. Этот район также находится недалеко от границы с Индией, которая имеет хорошие отношения с Бутаном, сообщает ЕНВ.

Переброска индийской армии на север страны привела к ответным мерам и со стороны Китая. В понедельник официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь подверг критике индийскую армию за "нарушение китайского суверенитета". Пресс-секретарь подчеркнул, что способность Китая защищать свою территорию и суверенитет постоянно совершенствуется, и что решимость Китая защищать национальную безопасность незыблема.

Как отмечают в NHK, китайские официальные лица вскоре проведут переговоры с советником по национальной безопасности Индии, который прибудет в Пекин на этой неделе, чтобы положить конец "военному тупику" на границе.

Метки: пограничный конфликт

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Китай открыл кинотеатр на спорных Парасельских островах в Южно-Китайском мореКитай открыл кинотеатр на спорных Парасельских островах в Южно-Китайском море
вчера, 16:40
Более 200 жителей и солдат посмотрели китайский фильм "Вечность Цзяо Юлу"
Бывшему мэру китайского города Тяньцзинь предъявлено обвинение в коррупцииБывшему мэру китайского города Тяньцзинь предъявлено обвинение в коррупции
21 июля 2017, 16:30
Китайская прокуратура в четверг предъявила обвинение Хуану Сингуо во взяточничестве
Переговоры США и Китая в Вашингтоне закончились ничемПереговоры США и Китая в Вашингтоне закончились ничем
21 июля 2017, 12:40
Угроза торговой войны между странами все ещё актуальна

От первого лица

Андрей Ищенко: За каждым недостроенным объектом стоят мошеннические действия застройщиков
21.07.2017 13:20
Андрей Ищенко: За каждым недостроенным объектом стоят мошеннические действия застройщиков
18.07.2017 13:00
Елена Чайковская: Облигации позволяют распределить свои инвестиции и получать регулярный доход
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.07.2017 14:00
Исследование: Хотите ли вы в ближайшем будущем завести семью и детей? 3
18.07.2017 13:00
Елена Чайковская: Облигации позволяют распределить свои инвестиции и получать регулярный доход 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+