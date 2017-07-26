Китай сделал предупреждение индийским войскам о необходимости покинуть приграничный район

Заявление Китая произошло после того, как Индия в прошлом месяце развернула свою армию в северный штат Сикким, чтобы остановить строительные работы Китая на спорных землях между Китаем и Бутаном. Этот район также находится недалеко от границы с Индией, которая имеет хорошие отношения с Бутаном, сообщает ЕНВ.

Переброска индийской армии на север страны привела к ответным мерам и со стороны Китая. В понедельник официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь подверг критике индийскую армию за "нарушение китайского суверенитета". Пресс-секретарь подчеркнул, что способность Китая защищать свою территорию и суверенитет постоянно совершенствуется, и что решимость Китая защищать национальную безопасность незыблема.

Как отмечают в NHK, китайские официальные лица вскоре проведут переговоры с советником по национальной безопасности Индии, который прибудет в Пекин на этой неделе, чтобы положить конец "военному тупику" на границе.