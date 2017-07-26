Стало известно о перехвате американского истребителя воздушными силами КНР

Министерство обороны США раскритиковало Китай, заявив, что китайский истребитель совершил "небезопасный" перехват американского самолёта, совершавший полет над Восточно-Китайским морем, сообщает ЕНВ.

Официальный представитель министерства обороны Джефф Дэвис заявил журналистам в понедельник, что два китайских истребителя J-10 перехватили американский самолет EP-3 в международном воздушном пространстве над северной частью Восточно-Китайского моря.

Дэвис также поведал, что один из боевых китайских самолётов приблизился на высокой скорости к американскому шпионскому самолету, а затем замедлился и затормозил перед американским техническим средством.

Он сказал, что пилоту EP-3 пришлось принять меры для уклонения для того, чтобы избежать возможное столкновение. Некоторые представители американских СМИ заявили, что китайский самолет находился примерно в 90 метрах от американского самолета.

Данные инциденты произошли в мае, когда американские военные самолеты были перехвачены китайскими самолетами над Восточно- и Южно-Китайским морями. Власти США призвали Китай предотвратить повторение инцидентов.