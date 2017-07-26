Японцы протестуют против строительства новой американской базы

Прошло три месяца с тех пор, как региональное бюро Министерства обороны в данной префектуре начало возводить дамбы у побережья Хеноко в городе Наго. Строительство ведётся для того, чтобы построить альтернативный объект для базы морской пехоты США в Футенме префектуры Окинава, сообщает ЕНВ.

Большое количество глиняной породы было сброшено в воду, а барьер теперь составляет около 100 метров. В соседней американской базе подтвердили сооружение новой подъездной дороги для нового стратегического объекта США у морского побережья.

На побережье объектов строительства около 100 протестующих на каноэ и лодках выставляли транспаранты и плакаты, призывающие к защите океана. Они скандировали, что работа незаконна и должна быть немедленно остановлена.

Отметим, что префектура Окинава подала новый иск против японского правительства в понедельник. Таким образом региональное правительство пытается заблокировать строительство базы.