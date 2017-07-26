Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

25 июля 2017, 17:20
В Японии назревает политический скандал

В Японии назревает политический скандал

Японский премьер Синдзо Абэ с трудом справляется со шквалом критики оппонентов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, столкнувшись с критикой оппозиционных депутатов в связи со слабой поддержкой своего кабинета, в понедельник опроверг обвинения в фаворитизме. Обвинения обострились после слабых результатов его партии на двух недавних крупных местных выборах, сообщает ЕНВ.

Синдзо Абэ заявил на специальной сессии Комитета по бюджету Палаты представителей, что его друг не просил его помочь в открытии нового университетского отдела. Ранее Синдзо Абэ столкнулся с обвинениями в том, что он использовал свое положение, чтобы повлиять на процесс утверждения нового ветеринарного отдела частного университета под управлением своего друга в особой экономической зоне. Группу возглавляет друг Абе – Котаро Каке.

Сам премьер-министр подобные обвинения опровергает. Он считает, что вся эта ситуация связана с тем, что оппозиция пытается манипулировать имиджем премьер-министра.

Изначально, Либерально-демократическая партия изначально отказалась позволить своему лидеру, премьер-министру Японии, выступить перед парламентом и ответить на вопросы законодателей. Однако, после того, как ЛДПЯ потерпела поражение на выборах в столичное собрание Токио в начале этого месяца, это стало возможным.

Несмотря на то, что в администрации Абэ обвинения в фаворитизме отрицает, документы министерства образования говорят об обратном. Согласно им, чиновники канцелярии премьер-министра и кабинета министров контролируют определённые экономические зоны в стране.

Бывший замглавы бюрократического аппарата сферы высшего образования в правительстве Кихеи Маекава, привлекший внимание общественности ранее, был вызван в качестве "свидетеля" на парламентские слушания. Бывший вице-министр образования, культуры, спорта, науки и технологий ранее, в начале этого месяца уже давал показания. В них он заявил, что кабинет премьер-министра "работал за кулисами" при отборе Каке.

В понедельник Маэкава подтвердил свое заявление. По его словам, помощник премьер-министра Эйба Хирото Идзуми призвал его ускорить этот процесс. Говорят, что Идзуми сделал запрос от имени Абэ и, при этом, отмечал: "потому что премьер-министр не может этого сказать сам". Однако Идзуми, который впервые выступил на специальной сессии комитета парламента, отказался повторить это заявление.

По мнению ведущего политолога Дальнего Востока, заведующей кафедрой политологии ДВФУ Натальи Коломейцевой, политический кризис в Японии имеет затяжной характер и имеет четкие внешнеполитические корни. "Этот кризис начался еще в прошлом году, с организацией массовых протестов по все стране, которые совпали с объявлением Синдзо Абэ о реализации "плана восьми пунктов" по взаимодействию с Россией, - напоминает политолог. – Учитывая, что новая американская президентская администрация стремится укрепить отношения с Китаем и, наоборот, снижает объемы сотрудничества с Японией, эксперты склонны считать, что "страна восходящего солнца" может скоро войти в ситуацию постоянной смены власти, как это уже было на протяжении второй половины 2000-х гг. до прихода Синдзо Абэ".

Метки: Синдзо Абэ, скандал, Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Японцы протестуют против строительства новой американской базыЯпонцы протестуют против строительства новой американской базы
вчера, 17:40
В южной японской префектуре Окинава во вторник состоялись крупные протесты против строительства военной базы США
Вступил в силу ядерный договор между Японией и ИндиейВступил в силу ядерный договор между Японией и Индией
21 июля 2017, 17:20
Соглашение предусматривает экспорт японских технологий в Индию
Японская студия "Цубурая" протестует против выхода фильма "Ультрамэн" в КитаеЯпонская студия "Цубурая" протестует против выхода фильма "Ультрамэн" в Китае
21 июля 2017, 13:50
По мнению японских аниматоров, китайской компанией из Гуанчжоу были нарушены авторские права

Последние новости

Корвет "Хуангши" ВМС Китая прибудет во Владивосток для участия в конкурсе "Кубок моря-2017"Корвет "Хуангши" ВМС Китая прибудет во Владивосток для участия в конкурсе "Кубок моря-2017"
вчера, 21:00
Торжественный ритуал встречи корабля пройдёт на 33 причале
Круизный лайнер "Коста Виктория" посетил ВладивостокКруизный лайнер "Коста Виктория" посетил Владивосток
вчера, 18:10
Огромное круизное судно зашло во Владивосток в пятый раз в нынешнем году
Китай сделал предупреждение индийским войскам о необходимости покинуть приграничный районКитай сделал предупреждение индийским войскам о необходимости покинуть приграничный район
вчера, 18:00
Китайское правительство потребовало, чтобы индийские войска немедленно отошли из спорного района вблизи границы

От первого лица

Андрей Ищенко: За каждым недостроенным объектом стоят мошеннические действия застройщиков
21.07.2017 13:20
Андрей Ищенко: За каждым недостроенным объектом стоят мошеннические действия застройщиков
18.07.2017 13:00
Елена Чайковская: Облигации позволяют распределить свои инвестиции и получать регулярный доход
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.07.2017 14:00
Исследование: Хотите ли вы в ближайшем будущем завести семью и детей? 3
18.07.2017 13:00
Елена Чайковская: Облигации позволяют распределить свои инвестиции и получать регулярный доход 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+