В Японии назревает политический скандал

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, столкнувшись с критикой оппозиционных депутатов в связи со слабой поддержкой своего кабинета, в понедельник опроверг обвинения в фаворитизме. Обвинения обострились после слабых результатов его партии на двух недавних крупных местных выборах, сообщает ЕНВ.

Синдзо Абэ заявил на специальной сессии Комитета по бюджету Палаты представителей, что его друг не просил его помочь в открытии нового университетского отдела. Ранее Синдзо Абэ столкнулся с обвинениями в том, что он использовал свое положение, чтобы повлиять на процесс утверждения нового ветеринарного отдела частного университета под управлением своего друга в особой экономической зоне. Группу возглавляет друг Абе – Котаро Каке.

Сам премьер-министр подобные обвинения опровергает. Он считает, что вся эта ситуация связана с тем, что оппозиция пытается манипулировать имиджем премьер-министра.

Изначально, Либерально-демократическая партия изначально отказалась позволить своему лидеру, премьер-министру Японии, выступить перед парламентом и ответить на вопросы законодателей. Однако, после того, как ЛДПЯ потерпела поражение на выборах в столичное собрание Токио в начале этого месяца, это стало возможным.

Несмотря на то, что в администрации Абэ обвинения в фаворитизме отрицает, документы министерства образования говорят об обратном. Согласно им, чиновники канцелярии премьер-министра и кабинета министров контролируют определённые экономические зоны в стране.

Бывший замглавы бюрократического аппарата сферы высшего образования в правительстве Кихеи Маекава, привлекший внимание общественности ранее, был вызван в качестве "свидетеля" на парламентские слушания. Бывший вице-министр образования, культуры, спорта, науки и технологий ранее, в начале этого месяца уже давал показания. В них он заявил, что кабинет премьер-министра "работал за кулисами" при отборе Каке.

В понедельник Маэкава подтвердил свое заявление. По его словам, помощник премьер-министра Эйба Хирото Идзуми призвал его ускорить этот процесс. Говорят, что Идзуми сделал запрос от имени Абэ и, при этом, отмечал: "потому что премьер-министр не может этого сказать сам". Однако Идзуми, который впервые выступил на специальной сессии комитета парламента, отказался повторить это заявление.

По мнению ведущего политолога Дальнего Востока, заведующей кафедрой политологии ДВФУ Натальи Коломейцевой, политический кризис в Японии имеет затяжной характер и имеет четкие внешнеполитические корни. "Этот кризис начался еще в прошлом году, с организацией массовых протестов по все стране, которые совпали с объявлением Синдзо Абэ о реализации "плана восьми пунктов" по взаимодействию с Россией, - напоминает политолог. – Учитывая, что новая американская президентская администрация стремится укрепить отношения с Китаем и, наоборот, снижает объемы сотрудничества с Японией, эксперты склонны считать, что "страна восходящего солнца" может скоро войти в ситуацию постоянной смены власти, как это уже было на протяжении второй половины 2000-х гг. до прихода Синдзо Абэ".