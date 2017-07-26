Китай открыл кинотеатр на спорных Парасельских островах в Южно-Китайском море

Китайское государственное информационное агентство "Синьхуа" сообщило о том, что принадлежащее государству предприятие Hainan Media Croup построило кинотеатр на острове Вуди (Юнсинь), фактически контролируемом Китаем, сообщает ЕНВ.

Согласно сообщению, приблизительно 200 военнослужащих и других лиц просмотрели кинофильм "Вечность Цзяо Юлу" в ходе церемонии на этом новом объекте.

"Кино будет показываться, по крайней мере, один фильм каждый день, поэтому жители и солдаты на острове Юнсинь могут наслаждаться фильмами одновременно с кинозрителями по всей стране", - сказал генеральный менеджер Hainan Media Croup Гу Сяоцзинь.

По словам аналитиков, Пекин продолжает осуществлять милитаризацию Парасельских островов, о своих правах на которые заявляют также Вьетнам и Тайвань. Также там строятся такие объекты социального назначения как библиотека и спортивный зал.



На пресс-конференции пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Лу Кан заявил о том, что у других нет никаких оснований возражать против решения Китая построить кинотеатр на своей собственной территории так, как это делают в Японии или других странах.



По всей вероятности, Пекин продолжит предпринимать усилия для того, чтобы сделать бесспорным фактический контроль Китая над этим островом.