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Китай

25 июля 2017, 16:40
Китай открыл кинотеатр на спорных Парасельских островах в Южно-Китайском море

Китай открыл кинотеатр на спорных Парасельских островах в Южно-Китайском море

Более 200 жителей и солдат посмотрели китайский фильм "Вечность Цзяо Юлу"

Китайское государственное информационное агентство "Синьхуа" сообщило о том, что принадлежащее государству предприятие Hainan Media Croup построило кинотеатр на острове Вуди (Юнсинь), фактически контролируемом Китаем, сообщает ЕНВ.

Согласно сообщению, приблизительно 200 военнослужащих и других лиц просмотрели кинофильм "Вечность Цзяо Юлу" в ходе церемонии на этом новом объекте.

"Кино будет показываться, по крайней мере, один фильм каждый день, поэтому жители и солдаты на острове Юнсинь могут наслаждаться фильмами одновременно с кинозрителями по всей стране", - сказал генеральный менеджер Hainan Media Croup Гу Сяоцзинь. 

По словам аналитиков, Пекин продолжает осуществлять милитаризацию Парасельских островов, о своих правах на которые заявляют также Вьетнам и Тайвань. Также там строятся такие объекты социального назначения как библиотека и спортивный зал.

На пресс-конференции пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Лу Кан заявил о том, что у других нет никаких оснований возражать против решения Китая построить кинотеатр на своей собственной территории так, как это делают в Японии или других странах.

По всей вероятности, Пекин продолжит предпринимать усилия для того, чтобы сделать бесспорным фактический контроль Китая над этим островом.

Метки: кинотеатр, Китай

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