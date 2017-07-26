Почта России провела специальное гашение карточки "Дети Мира"

Во Владивостоке состоялся специальный выпуск в почтовое обращение карточки, посвященной международному диалогу более 2500 школьников из 10 стран мира, сообщает ЕНВ.

В мероприятии приняли участие заслуженный мастер спорта, советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов, генеральный директор ВДЦ "Океан" Андрей Базилевский и директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин. Они лично поставили подписи и оттиск почтового "океанского" штемпеля на открытках.

Открытки изданы по специальному заказу Почты России тиражом 3000 экземпляров, и содержат знак почтовой оплаты. На почтовой карточке можно увидеть летний амфитеатр детского центра, пешеходные дорожки, ведущие к живописной бухте, и, конечно, детей из дружин "Океана". Дополнительно к выпуску почтовой карточки изготовлен штемпель специального гашения с датами уникальной образовательной программы, объединяющей юношей и девушек из разных регионов России, Вьетнама, Лаоса, Японии, Китая, Турции, Индонезии, Армении, Беларуси и Казахстана.

"Почтовая карточка является исключительным способом общения и поддержания дружбы между городами и странами, а желание молодых людей ими обмениваться по почте только растет", – рассказал Сергей Калитин.

Отметим, участников смены "Дети Мира" ждут международные юношеские спортивные игры стран АТР, фестиваль-конкурс детского творчества и гала-концерт, встречи с интересными людьми и деловые игры, направленные на развитие личностных и профессиональных качеств, а также уроки русского и иностранных языков и тематические вечера, посвящённые странам – участницам программы.

Все участники и гости международной смены "Дети Мира", которая проходит с 18 июля по 7 августа 2017 года во Владивостоке, смогут поделиться своими впечатлениями о проведенном времени в "Океане" и бесплатно отправить уникальные почтовые открытки в любую точку мира.