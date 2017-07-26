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Экономика

25 июля 2017, 15:20
Генпрокуратура нашла нарушения в работе КРДВ

Генпрокуратура нашла нарушения в работе КРДВ

Корпорации развития Дальнего Востока занимается территориями опережающего развития, а также свободным портом Владивосток

Генпрокуратура внесла в адрес гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока представление об устранении нарушений законодательства о защите прав инвесторов. О внесении представления Генеральной прокуратурой РФ рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной, сообщает ЕНВ со ссылкой на газету "Ведомости".

"Ненадлежащая реализация корпорацией предусмотренных законодательством социально значимых функций создает условия для ущемления прав инвесторов и не способствует устойчивому развитию регионов", – констатирует Александр Куренной.

Корпорация развития Дальнего Востока была создана в 2015 г. (см. врез). По данным прокуратуры, в 2015–2017 гг. корпорация освоила 5 млрд руб., выделенных из федерального бюджета, но создание объектов инфраструктуры территорий опережающего развития (ТОР) так и не завершено. Срываются сроки их проектирования и строительства: отставание от графиков зафиксировано в 28 случаях из 76. Ни один объект инфраструктуры до сих пор не возведен.

Корпорация не приступила к выполнению обязанностей многофункционального центра, организации транспортного обслуживания и благоустройства. На ее сайте нет исчерпывающих сведений о наличии земельных участков, подлежащих сдаче в аренду резидентам, а срок аренды ряда уже предоставленных земельных участков был незаконно сокращен. Документация по планировке ТОР запаздывает, отмечает Куренной.

Минвостокразвития тесно взаимодействует с прокуратурой, отреагировала на критику пресс-служба ведомства: "в данном случае были даны исчерпывающие пояснения о деятельности корпорации", поясняющие правомерность ее действий.

Пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока уточнила, что на акт Генпрокуратуры уже подготовлены и направлены возражения с исчерпывающими объяснениями к каждому замечанию, указаний на нарушение закона в нем не содержится. Так, реализация функций управляющей компании исполняется в полном соответствии с запросами резидентов, настаивают там. Но большинство из них только приступили к реализации проектов и не обращаются за такими услугами. На сайте корпорации размещена исчерпывающая информация о земельных участках, подлежащих сдаче в аренду резидентам всех ТОР. На момент проверки у корпорации не было земельных участков для передачи резидентам, поэтому о них и не было информации. К созданию объектов инфраструктуры корпорация приступила в 2016 г. Были выполнены проектные работы, заключены контракты с подрядчиками и оплачены авансы, обеспеченные банковскими гарантиями со стороны исполнителей работ.

"Очевидно, что за такой короткий срок невозможно было сдать объекты в эксплуатацию", – настаивают там. Задержки с разработкой документации по планировке ТОР в корпорации объясняют большим количеством заявок от новых резидентов: "Выбор между соблюдением формальных сроков и максимально полным учетом интересов резидентов, очевидно, был сделан в пользу резидентов". Срок аренды участков был сокращен по решению муниципалитета, при этом корпорация вступила с ним в спор и через два месяца доказала свое право на 70-летний период аренды, после чего договоры были переоформлены.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина вспоминает, что месяц назад в регионе готовились к совместной коллегии Генпрокуратуры и Минвостокразвития, перед этим надзорное ведомство провело проверки, в том числе и в корпорации, очевидно, ее результаты и стали основанием для сделанных выводов.

Метки: Генпрокуратура, КРДВ

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