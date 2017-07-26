ДВТУ: С начала 2017 года 18 млн. рублей сэкономили резиденты СВП

В целях создания условий для привлечения инвестиций и обеспечения социально-экономического развития в свободном порту Владивосток установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности. Резидентам свободного порта предоставляются широкие преференции. Одним из инструментов формирования благоприятных условий для ведения бизнеса в свободном порту является возможность помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Основными преимуществами применения таможенной процедуры СТЗ являются возможность ввоза без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования технологического и промышленного оборудования и сырья, комплектующих или запчастей, предназначенных для осуществления производственной деятельности.

Применение таможенной процедуры СТЗ возможно только в пределах зоны таможенного контроля, созданной на участке резидента, обустроенной и оборудованной в соответствии с установленными требованиями.

В настоящее время зоны таможенного контроля в целях применения таможенной процедуры СТЗ созданы на территории 2 резидентов свободного порта Владивосток: ООО "о. Русский" и ООО "Промышленный парк Уссурийский".

В 2017 году таможенными органами (таможенным постом Морской порт Находка и Владивостокским таможенным постом – Центром электронного декларирования) оформлено 12 деклараций на товары, поданных в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру СТЗ (8 деклараций на товары подано ООО "о. Русский"; 4 - ООО "Промышленный парк Уссурийский").

Сумма предоставленных освобождений от уплаты таможенных платежей резидентам свободного порта Владивосток – 18 млн. рублей.

Федеральный закон "О свободном порте Владивосток" распространяется на 16 муниципальных образований Приморского края, в том числе территории и акватории морских портов. Здесь находится 14 пунктов пропуска (1 воздушный, 6 морских, 4 автомобильных, 3 железнодорожных). Также к свободному порту относятся отдельные районы Хабаровского края (Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский городской округ), Камчатского края (Петропавловск-Камчатский) и Чукотского автономного округа (Певек).

Сегодня зарегистрировано более двухсот резидентов свободного порта с заявленной суммой инвестиций почти 300 млрд. рублей.