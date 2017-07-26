Благотворительная выставка-раздача кошек пройдет на фабрике "Заря"

В зале "Аврора" 2 цеха фабрики "Заря" (10 вход, 1 этаж) 29 июля с 13:00 до 19:00 пройдет благотворительная выставка-раздача кошек. Все желающие смогут поддержать бездомных кошек, находящихся на попечении волонтерского движения "Спасем жизнь", а также помочь им найти хозяев. Вход свободный, сообщает ЕНВ.

Посетители, желающие обзавестись домашним животным, смогут выбрать себе питомца, а все остальные неравнодушные – помочь собрать продукты, необходимые для работы волонтерского движения защиты животных. Все кошки, участвующие в выставке, подобраны на улице, здоровы и готовы к переезду в домашние условия. Организаторы будут также благодарны помощи животным – любому корму, наполнителю, медикаментам, ветоши.

Инициатором выставки выступил участник программы арт-резиденции "Заря", художник Алексей Булдаков (Москва), который также осуществит художественное оформление выставочного зала. Это событие станет итогом двухмесячного пребывания Булдакова во Владивостоке.

Хдожник является одним из основателей проекта "Лаборатория городской фауны" и на протяжении нескольких лет изучает животных, населяющих городскую среду, и особенности их взаимоотношений с человеком. В частности, в фокусе его интересов чаще всего оказываются голуби и кошки.

Как известно, кошки сопровождают человека с самых ранних этапов развития цивилизации. Когда с усовершенствованием технологий земледелия появились излишки продуктов, возникла необходимость в их хранении и защите от вредителей, и кошки стали одним из помощников в сохранении запасов урожая. При этом они остаются достаточно независимыми от человека животными. В условиях современных городов кошки продолжают сосуществовать с людьми, часто провоцируя проявления межвидового альтруизма или, в данном случае, заботы представителя одного биологического вида о представителе другого, более слабого.

По словам художника, "для городских жителей кошки олицетворяют дикую природу, иррациональную и загадочную. Кормление кошек можно сравнить с ритуальным подношением богам. На выставке все желающие могут принять участие в этом ритуале". Предполагается, что взаимодействие таких далеких друг от друга практик, как современное искусство и волонтерство в защиту животных, сможет способствовать вовлеченности жителей и организаций города в социально значимый процесс благотворительности.