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Общество

25 июля 2017, 12:20
За вылов краба житель Приморья получил 2 года принудительных работ
За вылов краба житель Приморья получил 2 года принудительных работ

За вылов краба житель Приморья получил 2 года принудительных работ

Осужденный незаконно выловил 2700 особей краба различных пород

Сотрудники МВД России и ФСБ России пресекли деятельность жителя Приморья по незаконной добыче водных биоресурсов в промышленном масштабе, сообщает ЕНВ.

"В период с июня по август 2015 года 56 - летний местный житель осуществил вылов краба в прибрежной зоне Тернейского района. Разрешительные документы на добычу морских биоресурсов у гражданина отсутствовали", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По месту жительства злоумышленника полицейские при содействии коллег из ФСБ обнаружили кустарный цех по переработке водных биоресурсов. В ходе обысков изъяты принадлежавшие задержанному лодка, катер, маломерное судно, рыбацкое снаряжение, орудия браконьерского лова (крабовые ловушки), а также тара для приготовления морепродуктов.

Установлено, что осужденный незаконно выловил 2700 особей краба различных пород и 10 особей брюхоногого моллюска - трубача.

"Злоумышленник был задержан полицейскими с поличным, когда перевозил партию свежевыловленного краба. Своими действиями браконьер причинил вред природно-ресурсному потенциалу и нанёс экологический ущерб на сумму свыше 2,3 млн рублей", - добавила Ирина Волк.

Мужчина уже имел судимость за незаконную добычу водных биоресурсов.

Органами дознания межмуниципального отдела "Дальнегорский"было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ.

Тернейский районный суд, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет принудительных работ и обязал в полном объеме возместить экологический ущерб.

Метки: краб, МВД

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