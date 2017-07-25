За неделю 8 компаний получили статус резидентов ТОР и СПВ

Резидентами свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на прошедшей неделе, 17 - 21 июля 2017 года, стали 8 компаний. Соответствующие соглашения подписаны инвесторами с Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Общий объем капиталовложений в инвестиционные проекты составит более 1 млрд. рублей. Реализация проектов позволит создать более 200 рабочих мест в макрорегионе.

В свободном порту Владивосток китайский инвестор намерен построить и запустить предприятие по производству товаров повседневного спроса под новым брендом "XING TIAN" в городе Уссурийск Приморского края. На предприятии планируется наладить выпуск строительных материалов, производство обуви, теле- и радиоаппаратуры. Объем инвестиций в проект составит около 19 млн рублей, планируется создать 39 рабочих мест.

По словам директора компании "ШУО ДА" Хэ Юншуан, в рамках проекта будет построено новое производственное помещение и склад общей площадью 2 000 кв метров, оборудование будет завезено из Китая.

"Сегодня ведется проектирование объекта, поданы документы на регистрацию товарного знака. Завершить строительство планируем во втором квартале 2018 года. Статус резидента свободного порта Владивосток позволит организовать зону таможенного контроля для применения в перспективе свободной таможенной зоны", - добавляет Хэ Юншуан.

Инвестиционный проект по созданию пешеходной улицы и современного яхтенного порта "Аквамарин" в бухте Федорова Амурского залива во Владивостоке. Капиталовложения в проект составят 493 млн рублей, будет создано 18 рабочих мест.

Как отмечает директор компании "АкваСтрой" Светлана Комогорцева, город Владивосток и его акватория обладают большим потенциалом для развития морской, туристической и спортивной индустрии.

"Цель нашего проекта заключается в создании современного инфраструктурного объекта, который позволит проводить масштабные спортивные мероприятия, обеспечить стоянку спортивных и круизных яхт, приходящих во Владивосток. Строительные работы планируется начать в третьем квартале 2018 года. Статус резидента свободного порта позволит дополнительно за счет налоговых льгот, упрощенного порядка привлечения иностранной рабочей силы и других преференций, сократить сроки строительства и ввода объекта в эксплуатацию, уменьшить затраты на производство работ", - отмечает Светлана Комогорцева.

Проект по созданию технического комплекса сервисного обслуживания и ремонта автотранспортных средств реализует компания "Автопорт" в Надеждинском районе Приморского края.

Другим проектом станет открытие завода по производству перил, оборудования для пищевой, рыбоперерабатывающей промышленности из нержавеющей стали компании "Асторсталь" во Владивостоке.

Предприятие по добыче щебня запустит компания "Карьер Северный" в городе Артем Приморского края.

Компания "Радио Приморье" построит здание автостанции с торгово-офисными помещениями в городе Партизанск Приморского края.

На территориях опережающего развития будут реализованы три новых инвестиционных проекта.

В ТОР "Хабаровск" компания "Айпитон" займется организацией производства программных продуктов в сфере обучения и развития персонала, организации продаж, финансовой и бухгалтерской отчетности, управления складом, транспортом и производством. Объем инвестиций в проект составит 23 млн рублей.

По словам генерального директора компании "Айпитон" Владимира Контарева: "Проект направлен на разработку программного обеспечения по автоматизации логистических бизнес-процессов, торговых компаний. Это автоматизация складов (WMS), автоматизация транспортных компаний (TMS), автоматизация торговых команд (системы мобильных продаж, системы обучения персонала и т.д.), автоматизация процесса обучения персонала (создание геймифицированной платформы по обучению). В ИТ-компании большую часть затрат занимает фонд оплаты труда. Крайне важно получить лучшие условия по налоговым отчислениям в рамках ТОР. Это позволяет реинвестировать в бизнес полученную экономию, тем самым, быстрее вывести ИТ-продукты на рынок для наших клиентов".

В ТОР "Комсомольск" компания "Флагман" реализует вторую очередь по модернизации круглогодичного горно-лыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае.

В ТОР "Беринговский" будет реализован проект компании "Старательская артель СЕВЕР". В рамках проекта резидент организует разработку и освоение месторождения россыпного золота на реке Толовка, правый приток р. Анадырь.

С момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 384 соглашения с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 792 млрд рублей и перспективой создать более 55 тысяч рабочих мест.