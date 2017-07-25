Уровень воды в реке Раздольной достиг критической отметки

24 июля было зафиксировано, что уровень воды в приморской реке Раздольной превысил естественную норму. Из-за паводка уровень воды составил 809 сантиметров. Это при том, что нормальный уровень для этой реки меньше на два с половиной метра, сообщает ЕНВ.

Ситуация опасна тем, что если уровень воды будет также повышаться, то село Красный Яр Уссурийского городского округа может оказаться отрезанным от внешнего мира. Однако, после фиксации рекордного уровня воды в реке Раздольная, показатели пошли на спад. Теперь уровень воды постепенно начинает убывать.

Стоит отметить, что из-за мощных дождей, которые обрушились на Приморье в четверг и пятницу пришлой недели, уровень воды во многих водоёмах края существенно поднялся.

Напомним, что паводки и затопления не являются редкостью для Приморского края. Например, в начале осени прошлого года в результате разгула стихии, множество населённых пунктов края оказались затоплены.