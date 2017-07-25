ВТБ24 выплатил вкладчикам банка "Югра" в Приморье почти 450 млн рублей за два дня

В Приморском крае ВТБ24 за 20 и 21 июля выплатил 448 млн рублей страхового возмещения вкладчикам банка "Югра", что составляет 41% от общего объема подлежащего выплате возмещения в крае (1,1 млрд рублей). Всего в первыедва дня выплат в отделения банка в Приморье обратились около 500 человек. 57% от полученных средств вкладчики оставили на счетах и вкладах в ВТБ24, сообщает ЕНВ.

По России в целом ВТБ24 выплатил 20 млрд рублей страхового возмещения вкладчикам банка "Югра", что составляет около трети от общего объема.

ВТБ24 выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка "Югра" в качестве банка-агента АСВ. Общий объем выплат составляет 66,5 млрд рублей. Ожидается, что в банк могут обратиться около 104 тысяч человек. Уточнить отделения, в которых производятся выплаты, можно на официальном сайте ВТБ24 в разделе "Выплаты вкладчикам по решению АСВ".

В ходе выплат вкладчикам банка "Югра" ВТБ24 впервые предоставляет возможность клиентам, получающим страховое возмещение, записаться через сайт банка на обслуживание к менеджеру в любое удобное время и в любой офис, который занимается выплатами. Новый сервис доступен как физическим, так и юридическим лицам.