Из-за засухи в КНДР отменят международный фестиваль пива

Китайское туристическое агентство Koryo Tours, которое организует туристические программы в Северной Корее, сообщило в понедельник, что КНДР решила отменить пивной фестиваль, намеченный на конц июля и до конца августа, сообщает ЕНВ.

Koryo Tours заявили, что в воскресенье было объявлено об отмене 2-го Фестиваля пива Taedonggang. Причины пока остаются неизвестными. Фестиваль должен состояться с 26 июля до конца августа на экскурсионном корабле и причале вдоль реки Тэдон, проходящей через Пхеньян.

"Причина отмены неясна, и мы не ожидаем, что кто-то даст нам всю информацию, но это, возможно, из-за продолжающейся засухи в стране, которая вызвала большие проблемы", - говорится в заявлении турагентства.

Они утверждают, что фестиваль для туристов мог бы быть "отличным времяпрепровождением и возможностью познакомиться с сотнями местных жителей, которые посещают эти берега каждый вечер".

Северокорейское центральное информационное агентство (ЦТАК) способствовало проведению фестиваля.На прошлой неделе ЦТАК анонсировал, что страна представит на фестивале новое пшеничное пиво. Для этого Северная Корея даже активизировала кампанию по минимизации ущерба от засухи в зерновых районах страны, включая западную провинцию Хванхэ.

Отметим, что проведение в Северной Корее таких мероприятий, как фестиваль пива и связанного с ним марафона, является одним из основных источников "твердой валюты" в условиях жестких международных санкций.

Соединенные Штаты заявили в пятницу, что запретят своим гражданам путешествовать в Северную Корею на фоне опасений относительно их безопасности. Этот шаг последовал после того, как студент из СШАОтто Вомбиер умер в июне после возвращения из КНДР, находясь в коме после 17-месячного отбывания наказания в северокорейской тюрьме.