Президент США готов подписать новый закон об антироссийских санкциях

На минувших выходных в Конгрессе США заявили, что они все затяжные вопросы, связанные с подготовкой законопроекта, были урегулированы. Помимо антироссийских санкций новый закон также включит в себя жесткие экономические меры против Ирана и Северной Кореи, сообщает ЕНВ.

Белый дом заявил в воскресенье, что президент США Дональд Трамп подпишет закон о применении обширных санкций в отношении России. Законможет быть принят уже на этой неделе.

Законодатели планируют рассмотреть пакет санкций уже во вторник, и законопроект может быть отправлен Трампу до того, как Конгресс уйдет на августовский перерыв. Законодательство направлено на то, чтобы "наказать Москву за вмешательство в президентские выборы и ее военную агрессию в Украине и Сирии".

Недавно назначенный пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что администрация президента поддерживает жесткую политику в отношении России и "в частности, введение этих санкций".

"Мы понимаем, в каком направлении сейчас развивается законодательство, и будем продолжать работать с Палатой и Сенатом, чтобы применить эти жесткие санкции в отношении России до тех пор, пока ситуация в Украине не будет полностью решена", - сказала Сандерс во время ABC's This Week.

Республиканцы и демократы Конгресса объявили в субботу, что они урегулировали затяжные вопросы с законопроектом, который также включает жесткие экономические санкции против Ирана и Северной Кореи. Однако санкции, направленные против России, привлекли наибольшее внимание благодаря постоянному стремлению Трампа к улучшению отношений с Россией и продолжающимся расследованиям вмешательства РФ в избирательную кампанию 2016 года.

"Северная Корея, Иран и Россия по-разному угрожали своим соседям и активно пытались подорвать интересы Америки", - говорится в совместном заявлении калифорнийских республиканцев, которое накануне было озвучено лидером большинства в Палате представителей Кевином МакКартии председателемКомитета по иностранным делам палаты Эдом Ройсом. Оба парламентария представляют Калифорнию в американском парламенте. Они отметили, что законопроект, который будет проходить в Палате, "теперь будет исключительно сосредоточен на этих странах и будет отвечать за безопасность их действий".

Белый дом возражал против ключевой части законопроекта, который предусматривал бы проведение прений в Конгрессе в случае, если бы Трамп попытался смягчить санкции против Москвы. Высшие должностные лица администрации заявили, что положения нарушают исполнительную власть президента и "связывают его руки". Но Сандерс сказала, что Белому Дому удалось сработаться с Палатой и Сенатом, чтобы "внести необходимые изменения".

Однако она не указала, каковы были эти изменения. Как утверждают источники, раздел полномочий Конгресса не был существенно изменен, поэтому демократы поддержали законопроект в целом.

Законодатели включили надзорные функции парламента, исходя из возможности сближения Трампа и Путина. Конгрессмен от Демократической партии, член Комитета по иностранным делам Элиот Энгель отметил, что Трамп не желает серьезно относится к венной мощи России, "оставив Конгрессу безотлагательно решать проблемы, которые может создать политика Владимира Путина".

Отметим, что, хотя законимеет широкую поддержку, законопроект застопорился после рассмотрения участниками переговоров межу Сенатом и Палатой представителей мнения американских нефтяных и газовых компаний, которые, возможно, потеряют от принятия закона. Так, согласно законопроекту, американским фирмам будет запрещено участвовать в энергетических проектах, в которые также входят российские предприятия.

МакКарти и Ройс заявили, что в других редакциях были решены опасения, что санкции могут непреднамеренно осложнить способность европейских союзников Америки поддерживать доступ к энергоресурсам за пределами России.

"То о чем говорило экспертное сообщество еще в тот момент, когда избирался действующий президент США, происходит прямо сейчас , – отмечает ведущий политолог Дальнего Востока, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева. – Даже если Трамп и испытывал какие-то сентенции в отношении России, ему пришлось подстраиваться под нынешние реалии американской политики, настроения политического истеблишмента страны и самих избирателей. Здесь нельзя забывать, что значимая часть американского общества всё-таки поддерживает антироссийскую риторику. Таким образом, став президентом, Трамп оказался заложником собственных низких рейтингов, и теперь ему необходимо подстраиваться под всех избирателей и представителей элит".