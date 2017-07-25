Корвет "Совершенный" представит ВМФ России на конкурсе "Кубок моря-2017"

Корвет "Совершенный" представит ВМФ России на международном конкурсе по морской выучке "Кубок моря-2017", который пройдёт на Тихоокеанском флоте с 01 по 12 августа. В нём примут участие корабли от российского ВМФ и ВМС Китая, сообщает ЕНВ.

В конкурсе "Кубок моря - 2017" команда России будет соперничать с командой Китая.

Корвет "Совершенный" - четвёртый серийный корвет проекта 20380. Введён в состав Тихоокеанского флота 20 июля 2017 года. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

Военнослужащим обеих стран предстоит побороться за живучесть корабля на время, поразить морские мишени и выполнить задачи по спасению.

Программой конкурса предусмотрены три этапа: первый — применение вооружения корабля по предназначению, второй — соревнование по борьбе за живучесть корабля и третий — соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.