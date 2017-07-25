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Экономика

24 июля 2017, 14:50
Товарооборот России и Китая к 2025 году должен составить 200 млрд. долларов

Товарооборот России и Китая к 2025 году должен составить 200 млрд. долларов

Авиационные проекты обеспечат заметную часть этого товарооборота

Товарооборот России и Китая к 2025 году должен составить 200 млрд. долларов США. Авиационные проекты обеспечат заметную часть этого товарооборота, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает ЕНВ.

"К 2025 году мы должны прийти с результатом в 200 млрд долларов в год товарооборота между нашими странами. Мы видим положительную динамику этого года. Рассчитываем на то, что авиационные проекты, конечно же, будут обеспечивать добавленную стоимость и дополнительный экономический результат, что в целом повлияет на наши торговые отношения”, - сказал Денис Мантуров в интервью агентству Синьхуа.

У России и Китая сегодня два крупных совместных проекта в области авиации, отметил министр.

"На сегодняшний день у нас два совместных проекта: это тяжелый вертолет для китайских коллег, который будет разрабатываться команией “Вертолеты России”. Мы еще не подписали финальный контракт, но рассчитываем на то, что представители китайской авиационной индустрии и "Вертолеты России" найдут компромисс по финансовым условиям. Думаю, что это состоится. Ну и второй, самый крупный проект, это - разработка, проектирование и совместное производство широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета”, - сказал министр/

К концу будущего года должны определиться облик будущего дальнемагистрального самолета и его основные технические характеристики.

"Мы сейчас находимся на этапе так называемых "вторых ворот" и рассчитываем к концу следующего года подойти к "третьим воротам", когда будет уже полностью определен облик самолета, определены все технические характеристики", - сообщил Мантуров.

Метки: Китай, торговля

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