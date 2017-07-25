Кумовство чиновников приравняют к взятке, третейские судьи ответят за злоупотребления так же, как частные нотариусы, а срок давности за мелкие коррупционные преступления вырастет до шести лет. Такие нововведения в Уголовный кодекс предлагает заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Россия ещё в 2006 году ратифицировала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, чем взяла на себя международные обязательства, напомнил Выборный. В конвенции содержатся положения, которые направлены на борьбу с активным и пассивным подкупом различных должностных лиц как в публичном, так и в частном секторах. При разработке поправок учитывались рекомендации Группы государств против коррупции (ГРЕКО). Отчёт по их реализации российская сторона должна предоставить до конца июля.

Группа государств против коррупции (ГРЕКО) — международная организация, учреждённая 1 мая 1999 года Советом Европы для мониторинга соответствия законодательства и правоприменительной практики государств-участников антикоррупционным стандартам СЕ. ГРЕКО ставит целью помощь государствам-членам в антикоррупционных усилиях путем выявления, с помощью процедур взаимных оценок, недостатков действующих национальных антикоррупционных механизмов.

Первая новелла законопроекта касается третейских судей. Если документ вступит в силу, то на них распространят действие статьи 202 УК, предусматривающей уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями частных нотариусов и аудиторов, а также статьи 204 УК (коммерческий подкуп).

"Арбитры — это та категория судей, деятельность которых почему-то выпала из обоймы правового регулирования, хотя их решения так же обязательны к исполнению, как у федеральных или арбитражных судей. Они обладают дисквалификационными полномочиями в части решений, которые обязательны к исполнению, но при этом не являются госслужащими, на которых распространяется антикоррупционное законодательство", — пояснил Выборный.

Второй составляющей документа стало расширение понятия взятки, к которой приравняют взаимовыгодные услуги, например, трудоустройство на "тёплые" места друзей или родственников чиновника. Статьи 204 и 290 Уголовного кодекса дополнят указанием на получение услуг неимущественного характера, неимущественных прав или иных неправомерных преимуществ.

"Предлагается считать взяткой любое неправомерное преимущество, которое не подлежит оценке с точки зрения коммерческой стоимости. Это не денежные средства или материальные блага, но точно такая же взятка. Достаточно распространён такой вариант: ты мне поможешь в повышении по службе, а я тебе подсоблю в защите диссертации или получении кредита", — привёл пример замглавы думского комитета.

Третья новелла обусловлена введением в Уголовный кодекс статьи 291.2, которая предусматривает ответственность за мелкое взяточничество, то есть не превышающее 10 тысяч рублей. Оно станет преступлением не небольшой, а средней тяжести. Соответственно, увеличится и срок давности по нему с двух до шести лет.

Анатолий Выборный отметил, что документ разрабатывался Комитетом Госдумы совместно с Генеральной прокуратурой и согласован Верховным Судом, а высказанные Минюстом замечания можно устранить после первого чтения.