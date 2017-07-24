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Общество

23 июля 2017, 18:40
Журналисты "Недетских новостей" побывали в ресторанах различных направлений краевой столицы, узнав об их уникальных предложениях, плюсах и минусах
Журналисты "Недетских новостей" побывали в ресторанах различных направлений краевой столицы, узнав об их уникальных предложениях, плюсах и минусах
Журналисты "Недетских новостей" побывали в ресторанах различных направлений краевой столицы, узнав об их уникальных предложениях, плюсах и минусах
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Уникальные предложения ресторанов самого "вкусного города России" – Владивостока

Журналисты "Недетских новостей" побывали в ресторанах различных направлений кухни, узнав об их уникальных предложениях, плюсах и минусах

Месяц назад мировой лидер в сфере онлайн-бронирования отелей, всемирно известный туристический портал Booking.com назвал Владивосток городом с самой вкусной едой в России, основываясь на отзывах своих посетителей. Столица Приморья опередила в рейтинге "вкусных городов" Суздаль, Кострому, Псков, Калининград, Нижний Новгород, а также курорты Краснодарского края – Сочи, Геленджик и Адлер. Корреспонденты студии детской журналистики "Недетские новости" побывали в различных ресторанах Владивостока, узнав, какими блюдами наш город радует своих гостей и жителей, сообщает ЕНВ.

В российском разделе рейтинга Booking.com отмечается, что Владивосток, занявший в нем первое место, снискал популярность у гурманов-путешественников за счет свежих морепродуктов и ресторанов паназиатской кухни. Журналисты студии "Недетские новости" (НДН) решили побывать в ресторанах паназиатского, тихоокеанского и мясного профилей для того, чтобы узнать у их владельцев, почему же теперь Владивосток называется городом с самой вкусной едой в России.

В поисках вкусных еды, а также комментариев к результатам мирового рейтинга корреспонденты НДН отправились в мясной ресторан "Кедровый дом", находящийся вне городской черты, но поблизости от главных транспортных путей Владивостока, в том числе, от международного аэропорта.

"Я согласен с тем, что Владивосток является самым "вкусным городом". Самая лучшая еда – во Владивостоке, – считает управляющий мясным рестораном "Кедровый дом" Сергей Лагодырь. – Это и рыбная продукция, и мясные блюда, которая, к слову привлекает в наш ресторан, как жителей Владивостока и Артема, так и российских и иностранных туристов".

"Мы также можем предложить и морепродукты на гриле, которыми знаменита кухня на Дальнем Востоке, – отмечает шеф-повар ресторана Евгений Трефилов. – У нас открыта летняя терраса, в связи с этим мною была разработана концепция уличного гриля".

Попробовав вкусные стейки, юные журналисты отправились в один из самых известных ресторанов города, который расположен на берегу Спортивной набережной с великолепным видом на Амурский залив – "Пятый Океан". Заведение работает с 2004 года и предлагает своим посетителям изысканные блюда из морепродуктов по разумным ценам.

Как отмечает управляющая "Пятого Океана" Татьяна Рейс, у ресторана несколько фирменных блюд, например, крабы, а также палтус, запеченный с гребешком. "Достоинством ресторана является то, что мы находимся в центре нашего города, на центральной набережной с видом на Амурский залив, а в нашем меню всегда только свежие морепродукты и рыба", - отметила Татьяна.

На очереди у журналистов студии детской журналистики НДН оставалась только азиатская кухня, во многом, которая и прославляет кулинарный образ Владивостока на всю страну. О том, чем примечательны японские блюда, нам рассказали в новом ресторане премиум-класса "Изакая ЭН".

"Фирменное блюдо в нашем ресторане – это цкунэ, которые приготавливаются на гриле: мясо на палочке обжаривается определённое количество времени с каждой стороны, чтобы оно было вкусным и сочным. Оно очень вкусное – его любят как взрослые, так и дети, – говорит управляющая японским рестораном "Izakaya EN" Анастасия Кудинова. – Меню нашего ресторана отличается от других меню японских ресторанов Владивостока, оно не похоже ни на одно из них. В основном, меню построено на блюдах из курицы, их очень много, и они очень вкусные", - ометила Анастасия.

Узнать о больших подробностях можно в материале корреспондентов студии детской журналистики "Недетские новости" (НДН) Эрики и Илоны Коломейцевых, Максима Помелова и Богдана Юра. Благодарим за помощь в организации съемок руководство ресторанов "Кедровый дом" (г. Артём, ул. 1-ая Западная, 26Б), "Пятый Океан" (г. Владивосток, ул. Батарейная, 2В) и "Izakaya EN" (г. Владивосток, ул. Бестужева, 35).

Справка: На базе сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" (ЕНВ) в ноябре 2016 года создана студия детской журналистики "Недетские новости" (НДН). Ребята в этой студии развивают свои коммуникативные навыки, повышают уровень своего речевого развития, учатся сотрудничать в команде. Дети смогут снять свой первый в жизни репортаж, видеосюжет по своему сценарию, записать интервью со "звездой", придумать новую телепередачу, написать статью или сценарий, стать ведущим концерта, фестиваля, принять участие в международных поездках для участия в ТВ съёмках, сняться в кино.

За информацией обращаться по телефонам:

  • Ольга +7(908)453-05-17
  • Кристина +7(914)076-44-87, +7(902)487-01-11

 

 

Метки: Владивосток, НДН, рестораны

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