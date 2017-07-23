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В мире

23 июля 2017, 09:40
26 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в Индии

26 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в Индии

Автобус не смог удержаться на горной дороге

Индийская полиция сообщает, что 26 человек погибли, когда автобус упал в ущелье, глубиной 300 метров.  Автобус не смог удержаться на горной дороге, сообщает ЕНВ.

Как сообщают свидетели аварии, среди пассажиров автобуса было 40 человек, включая туристов и местных жителей. Инцидент произошёл в индийском штате Химачал-Прадеш. Однако, несмотря на масштаб аварии, были люди, которые смогли выжить – 7 пассажиров автобуса получили ранения.

Полиция утверждает, что на месте, где произошла авария, не было никаких ограждений, способных предотвратить аварию. В качестве основной причины аварии полиция штата Химачал-Прадеш называет невнимательность водителя на дороге.

Напомним, что подобные случаи не являются единичными для Индии. Горная местность представляет повышенную опасность для транспортных средств. В особенности, из-за отсутствия минимальных мер безопасности, таких как ограничительных заграждений вдоль дороги. В прошлое воскресенье 16 пассажиров погибли после того, как автобус с индуистскими паломниками упал с горы на севере страны.

Метки: авария, ДТП, жертвы

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