26 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в Индии

Индийская полиция сообщает, что 26 человек погибли, когда автобус упал в ущелье, глубиной 300 метров. Автобус не смог удержаться на горной дороге, сообщает ЕНВ.

Как сообщают свидетели аварии, среди пассажиров автобуса было 40 человек, включая туристов и местных жителей. Инцидент произошёл в индийском штате Химачал-Прадеш. Однако, несмотря на масштаб аварии, были люди, которые смогли выжить – 7 пассажиров автобуса получили ранения.

Полиция утверждает, что на месте, где произошла авария, не было никаких ограждений, способных предотвратить аварию. В качестве основной причины аварии полиция штата Химачал-Прадеш называет невнимательность водителя на дороге.

Напомним, что подобные случаи не являются единичными для Индии. Горная местность представляет повышенную опасность для транспортных средств. В особенности, из-за отсутствия минимальных мер безопасности, таких как ограничительных заграждений вдоль дороги. В прошлое воскресенье 16 пассажиров погибли после того, как автобус с индуистскими паломниками упал с горы на севере страны.