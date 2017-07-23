В США ожидают новый запуск баллистической ракеты Северной Кореи

Официальный представитель правительства США рассказал японской вещательной компании NHK, что за последние несколько дней за пределами Пхеньяна наблюдалось движение технических средств и персонала, связанного с испытанием ракеты, сообщает ЕНВ.

Чиновник заявил, что эта активность аналогична той, что наблюдалась непосредственно перед испытанием ракеты, которую северокорейское руководство назвало межконтинентальной баллистической. Анализ показывает, что в течение следующих двух недель может произойти очередное пробное испытание.

Однако некоторые другие американские военные чиновники высказал мысль, что сейчас доподлинно трудно сказать, сможет ли Северная Корея фактически запустить баллистическую ракету.

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США Пол Сельва сообщил на заседании в Конгрессе, что, хотя северокорейские ракеты имеют определённую дальность действия, им не хватает возможности, чтобы нанести удар по США с какой-либо степенью точности. Однако, военные эксперты уверяют, что повторные тестовые запуски ракет позволят Северной Корее модернизировать свои ракетные технологии.