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В мире

22 июля 2017, 19:30
Военный генерал Таиланда был осуждён за торговлю людьми

Военный генерал Таиланда был осуждён за торговлю людьми

Ранее он руководил регионом, в котором были обнаружены массовые захоронения рабов

Бывший высокопоставленный тайский армейский офицер был приговорен к 27 годам лишения свободы в связи с крупным инцидентом торговли людьми в Таиланде. Он входит в число более чем 60 человек, которые были признаны виновными в торговле людьми на юге страны, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK World.

Тела десятков людей, проживающих в Рохинге, были найдены в лесу на юге Таиланда еще в 2015 году. Тайская полиция начала расследование случаев смерти, подозревая их связь с организованной торговлей людьми. Полицейские арестовали и обвинили в этом преступлении более ста высокопоставленных военных и законодателей.

В среду тайский суд вынес обвинительные приговоры более чем 60 обвиняемым, включая бывшего генерал-лейтенанта Манаса Конгпаена и его подчиненных. Манас руководил регионом, где были обнаружены тела. Ему было предъявлено обвинение в причастности к торговле людьми. Жертв преступления, по меньшей мере, было 2500 человек. Было установлено, что высокопоставленный военный чиновник получил от торговли людьми около 440 000 долларов США.

По словам аналитиков, участие бывшего армейского офицера в подобном преступлении имеет серьезные последствия для страны, поскольку Таиланд сейчас находится под военным правлением.

Метки: рабство, Таиланд, торговля людьми, убийство

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