Вступил в силу ядерный договор между Японией и Индией

Вступил в силу пакт, который позволяет Японии экспортировать свои ядерные энергетические технологии в Индию в мирных целях.Договор вступил в силу после того, как посол Японии в Индии КенджиХирамацу и министр иностранных дел Индии СубраманиамДжайшанкар обменялись документами в Нью-Дели в четверг, сообщает ЕНВ.

Договор, подписанный обоими правительствами еще в ноябре прошлого года, также позволяет странам обмениваться ноу-хау в области ядерных материалов и оборудовании.

Некоторые люди в Японии глубоко обеспокоены данным соглашением. Индия обладает ядерным оружием и не является участником Договора о нераспространении ядерного вооружения.

Правительство Японии подчеркнуло значение пакта. Японские чиновники сообщили, что этот договор поможет Индииприобщиться к международному режиму нераспространения ядерной энергии.Они также заявили, что Япония прекратит действие пакта, если Индия проведет ядерное испытание.

Индия стремится к 2020 году увеличить свою мощность по производству ядерной энергии в 10 раз, чтобы справиться с хронической нехваткой электроэнергии, которая необходима её быстрорастущей экономике.

Японское правительство хочет увидеть рост экспорта в атомные электростанции в Индии, при этом улучшая технологии и меры безопасности страны.