Японская студия "Цубурая" протестует против выхода фильма "Ультрамэн" в Китае

Японская фирма, которая выпускает франшизу про местного научно-фантастического супергероя Ультрамэна, утверждает, что китайская компания нарушила её авторские права, сняв фильм с изображением японского персонажа, сообщает ЕНВ.

Гуанчжоуская компания впервые представила фильм "Ультрамэн"10 июля в Пекине. На организованном киностудией мероприятии, человек, одетый как Ультрамэн, объявил, что фильм поразит зрителей кинотеатров в День образования Китайской Народной Республики, который отмечается 1 октября.

Китайская компания также обнародовала документы, которые, по ее словам, показывают, что съёмка фильма является законной. Также китайские кинематографисты заметили, что они получили разрешение от фирмы, которая имеет право использовать данного персонажа за рубежом.

Японская студия "Tsuburaya Productions" выступила с заявлением на своем веб-сайте в среду. Она сообщает, что авторские права на серию "Ультрамэн" принадлежат исключительно "Цубурая". В заявлении также говорится, что фильм значительно не соответствует бренду "Ультрамэн" и совершенно неприемлем. Японская фирма добавляет, что "Цубурая" будет принимать решительные меры, включая судебное воздействие.

Китайские организации часто привлекались к ответственности за несанкционированноеиспользование зарегистрированных товарных знаков персонажей из анимации, фильмов и других зарубежных постановок.

Например, в 2012 году суд в Китае постановил, что одна из китайских анимационных компаний нарушила авторские права популярной японской серии комиксов "Курэён Син-тян".