Бывшему мэру китайского города Тяньцзинь предъявлено обвинение в коррупции

Хуан Сингуо ранее также занимал пост исполняющего обязанности секретаря комитета Коммунистической Партии Китая в городе центрального подчинения Тяньцзине. Его обвиняют в получении взятки в обмен на оказание помощи, включая сделки по приобретению земли, сообщает ЕНВ.

Хуан Сингуо, как сообщают NHK, был близок к Председателю КНР Си Цзиньпину. Ранее он был лишен членства в КПК за серьезное нарушение партийной дисциплины. Он был призван взять на себя ответственность за массовый взрыв на химическом складе в своём городе два года назад. В результате взрыва тогда погибли 173 человека.

Напомним, в последние годы ряд бывших руководителей верхушки коммунистической партии и руководителей местных органов власти были подвергнуты уголовному преследованию по обвинению в коррупции. Однако, заведение уголовного дела на чиновника, считающегося близким к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, происходит впервые.

Некоторые наблюдатели считают, что благодаря борьбе со взяточничеством китайское руководство, по-видимому, стремится сохранить рейтинги в преддверии партийного съезда, который должен состояться в конце этого года. На нем будет решаться вопрос о наделении полномочиями главы государства – Председателя КНР на следующий пятилетний срок.