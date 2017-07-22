В Приморском океанариуме рыбы-доктора лечат "пациентов"

Переведенные недавно из Научно-адаптационного в главный корпус губаны переживают сейчас серьезный наплыв пациентов. Наблюдательные посетители могут рассмотреть, как маленькие юркие рыбки устраивают процедуры для соседей по аквариуму. Это и есть губаны, их еще называют рыбами-докторами или чистильщиками. Они есть в каждом аквариуме, где содержатся морские тропические рыбы, сообщает ЕНВ.

В качестве "приемных кабинетов" губаны выбирают определенные места. Часто это большой камень, расположенный рядом с различными укрытиями. Заплывающие в зоны чистки рыбы проявляют удивительную терпимость, пока губаны работают над их внешностью. "Пациенты" открывают жаберные щели, растопыривают плавники и сохраняют полную неподвижность до тех пор, пока "доктора" не закончат процедуру. Крупные рыбы фактически ложатся набок, чтобы упростить работу чистильщикам.

Губаны питаются паразитами с других рыб. Они настоящие работяги и трудятся без выходных. Рыбы никогда не трогают губанов, потому что перед "санобработкой" доктора исполняют специальный "танец". Это опознавательный сигнал для всех "пациентов". Таким образом гидробионты Приморского океанариума получили естественную защиту от различных паразитов. Эти симбиотические отношения между обитателями коралловых рифов складывались тысячелетиями.