В Индии сменился президент

Согласно сообщениям центральной избирательной комиссии Индии, победителем выборов президента стал представитель правящей коалиции Рам Натх Ковинда. Об этом стал известно в минувший четверг, сообщает ЕНВ.

Председатель ЦИК Ануп Мишра сообщил также о том, что представительница оппозиции Мейра Кумар набрала около трети голосов.МейраКумар является опытным игроком на политической сцене Индии, поскольку ранее она уже занимала высокие посты в индийских правящих структурах, а именно, должность спикера нижней палаты парламента.

Как правило, президент Индии не играет огромной роли в политической жизни страны и имеет сугубо номинальную функцию, поскольку основная власть сосредоточена в руках премьер-министра страны. Однако полностью сбрасывать роль президента Индии нельзя, ведь он является верховным главнокомандующим вооружённых сил страны, а также последним звеном в законодательном процессе.

Новый президент Индии является представителем касты неприкасаемых, как и его главный оппонент. В Истории Индии это второй раз, когда главой государства становится представитель именно этой касты. Первый раз им стал КочерилРаманНараянан, находившийся на своем посту с 25 июля 1997 по 25 июля 2002 года.

Напомним, что голосование за президента Индии состоялось в понедельник. Выборы в стране не являются прямыми, участие в них принимают депутаты федерального и региональных органов законодательной власти.В этом году "выборщиками" президента стали 4 896 человек, в том числе, 776 членов двухпалатного парламента Индии.