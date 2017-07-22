Андрей Ищенко: За каждым недостроенным объектом стоят мошеннические действия застройщиков

В Приморском крае проблема обманутых дольщиков медленно, но решается. Кто пострадал от мошеннических схем и как выходить из этой тупиковой ситуации, корр. ЕНВ рассказал депутат Законодательного Собрания Приморского края Андрей Ищенко.

Андрей Ищенко, депутат Заксобрания Приморья от фракции КПРФ. Родился 9 марта 1981 г. в г. Лесозаводске. В 1998 г. окончил среднюю школу № 74 Владивостока. В 2004 г. окончил Дальрыбвтуз по специальности "инженер-судоводитель". В 2005 г. принят на работу в ДВМП третьим помощником капитана, за пять лет вырос до должности старшего помощника капитана. С 2011 г. — помощник директора ООО "Инвестиционная компания "Восточные ворота". В 2014 г. создал и возглавил строительную компанию "Аврора-Строй". 18 сентября 2016 г. избран депутатом ЗС ПК по одномандатному избирательному округу № 1. Председатель приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Дети войны". Президент благотворительного фонда "Вместе Сможем Больше". Женат, воспитывает сына и дочь.

Андрей Сергеевич, в СМИ вы не раз говорили, что проблема с дольщиками, в отличие от пайщиков, постепенно, но решается. Какова ваша инициатива как депутата в лоббировании данных вопросов?

В Приморском крае наиболее пострадавшей стороной в данном аспекте являются пайщики или инвесторы. Речь идет именно о членах ЖСК (жилищно-строительных кооперативов), ЖНК (жилищно-накопительных кооперативов) и инвесторах жилищного строительства.

Возьмем дом по улице Кипарисовая, 26. Люди заключали договоры долевого участия, однако вустановленномзаконом порядке они зарегистрированырегистрирующими службами не были. Как следствие – возникновение трудностей в вопросах компенсации пострадавшим дольщикам. Моя инициатива как депутата – принятие законопроекта, в котором говорится, что компаниям-застройщикам будут выделяться земельные участки без аукционов и торгов. 5-7% от возводимого жилого фонда, построенного на данных участках, будет отходить в качестве компенсации вот таким обманутым гражданам.

Предложенный вами законопроект, предлагающий вместо бюджетных средств привлекать компании-сонаторы может быть принят? Насколько он прогнозируемо эффективный?

Данный законопроект взят по опыту работы наших парламентариев в Свердловской области и еще в нескольких регионах России, где он был принят и успешно реализован. На сегодня по определенным правовым моментам я был вынужден его отозвать, в связи с отрицательным отзывом губернатора. После внесения определенных поправок мы планируем вносить законопроект заново.

Хочу отметить, что были проведены эффективные встречи с вице-губернатором Эдуардом Геннадьевичем Портновым, а также с первым вице-губернатором Василием Ивановичем Усольцевым. В целом, Владимиру Владимировичу Миклушевскому была донесена острота вопроса. Уверен, с учетом поправок, наш законопроект будет принят. Считаю, с его помощью появится возможность решить наболевшие проблемы с застройками по улицам Пихтовая, 35 и Кипарисовая, 26. В дальнейшем, мы подключимся к решению и других моментов, связанных с проблемными застройками во Владивостоке.

Можно ли уже сегодня конкретизировать время, когда заработает Государственный компенсационный фонд, средства которого будут направляться нате проблемные объекты, скоторых ушел застройщик?

Достоверно известно, что законопроект о Государственном компенсационном фондево втором и третьем чтении Госдумапланирует принять в ближайшие две недели. На сегодняшний день в последних редакциях документа предполагается компенсация затрат пострадавшим на ту страховую сумму, на которую они застрахуются. Необходимо понимать, что если вы, условно говоря, покупаете квартиру за 150 тысяч за 1 квадратный метр элитного жилья, это не значит, что в договоре страхования будет фигурировать затраченная вами сумма.

Существуют определенные нормы, установленные Министерством строительства. Конкретно по Приморскому краю сумма составляет порядка 50 тысяч рублей за кв. м.Именно, исходя из таких расчетов, и будет происходить страхование. Если площадь приобретаемой квартиры оценивается в 100 кв. м., умножаем на 50 тыс. руб. – пять млн. руб. – вот та сумма, на которую застройщик будет делать отчисления в Компенсационный фонд. И в случае, если объект не будет построен, именно заявленные пять млн. будут возвращены пострадавшей стороне по решению суда.

Где, по вашему мнению, более высокие риски: при долевом строительстве, либо при вступлении в ЖСК на условиях пайщика?

Риски в ЖСК безусловно выше. Все строительство жилья в России должно вестись строго в соответствии с 214-ФЗ "О долевом строительстве". ЖСК обязан соответствовать нормам этого закона: заключать договоры долевого участия, страховать сделки, соответствовать по норме уставного капитала, обладать земельным участком и правом застройщика этого участка. Все разрешительные документы на строительство – экспертиза, проект ит.п.–должны относиться непосредственно к данному кооперативу. К сожалению, в Приморье достаточно ЖСК, которые используют абсолютно мошеннические схемы, то есть заключаются договоры с ЖСК и привлекаются денежные средства.

Насколько эффективно решается проблема собманутыми гражданами, строительство домов которых ведется с1990-х и2000-х годов?

Вопросы решались, но именно с теми гражданами, которые работали в рамках 214-ФЗ, действовавшего уже в тот момент, и именно в отношении тех лиц, чьи договоры были зарегистрированы в Росреестре. Речь идет об объектах, которые были введены в эксплуатацию за последние несколько лет, например, на Тобольской, 11 и Комарова, 45.

В свою очередь, мы, как депутаты Заксобрания, под воздействием общественности и граждан, проживающих в городе Партизанске, проголосовали за инициацию компенсаций пострадавшим гражданам на улице Замараева, застройщиком которой была компания "Партизанск-строй". Таким образом, люди получили компенсацию на сумму более чем 72 млн. руб. Для получения компенсации, потерпевшие передали право требования и обязанности по договору долевого участия администрации Приморского края, которая имеет полное право привлечь средства из краевого бюджета, достроить данный объект и ввести его в эксплуатацию.

Что касается объектов во Владивостоке, то там, где заключались договоры ЖСК либо инвестирования, пока администрацией края намерения только декларируется. По факту проблема не решается, буксует на месте. Речь идет о строительстве по улицам Кипарисовая, 26 и Пихтовая, 35.

Есть ли возможность назвать число обманутых дольщиков в регионе и "адресные" примеры строительных компаний, признанных банкротами во Владивостоке?

Перед подготовкой своего законопроекта я получил официальный ответ из Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, из которого следует, что на 2016 год в реестр пострадавших было внесено 168 человек. Здесь нужно понимать, что это только те люди, которые заключали договорыв соответствии с законом 214-ФЗ "О долевом строительстве". По улицам Пихтовая и Кипарисовая, в общей сложности, насчитывается 410 квартир, и эти граждане не могут попасть в этот реестр, так как являются либо инвесторами, либо членами ЖСК.

Также проблемный объект–Кипарисовая, 2, где дом был построен, но к сетям не подключен. Здесь пострадали 200 человек. Отмечу острую ситуацию по жилищно-накопительному кооперативу "Приморский" и ЖНК "Солнечная долина" в городе Артеме, где по разной информации "жертвами застройщиков" могут стать от 500 до 1000 человек.

Если говорить о банкротстве, таковыми были признаны компании, строившие объекты по улицам Тобольская, 11, Славянская, 17, Ладыгина, 2Д. Сейчас идет процедура банкротства по дому Кипарисовая, 26. Таким образом,проблемными объектами на сегодня можно назвать следующие стройки: Кипарисовая, 2, Кипарисовая, 26, Пихтовая, 35, Славянская, 17, Зейская, 10-12, Грибоедова, 46.

Есть предположение, что за каждым недостроенным домом и обманутым дольщиком явно просматривается корыстный интерес местного чиновничества, застройщиков и даже страховых компаний по всем регионам страны. Так ли это?

Мое личное мнение, что за каждым недостроенным объектом стоит группа лиц во главе с гендиректором, которые, начиная строительство, применяли мошеннические схемы, брали с людей деньги, осуществляли двойные продажи, а затем дома бросали. Говорить о сговоре с местными чиновниками я бы не стал.

Как известно, 1 июля вступили в силу требования к уставному капиталу застройщиков. Как это может повлиять на ситуацию с обманутыми дольщиками в Приморском крае?

В связи с последними изменениями, застройщики, начинающие строительство с 1 июля 2017 года, должны иметь обозначенный уставной капитал. Например, при строительстве дома в 19 тыс. кв. м. уставной капитал должен составлять 40 млн. руб. Теперь можно говорить о наличии двух способов защиты граждан –залога уставного капитала, который в случае заморозки строительства будет изыматься в качестве компенсации дольщикам, и Государственного Компенсационного фонда. Оборотная сторона медали, по моему мнению, кроется в том, что введение новых требованийприведет к уменьшению количества строительных компаний в Приморье, так как не каждая организация может себе позволить такие расходы, а новые компаниимогут вообще не появиться.

Правда ли, что теперь деньги дольщиков должны поступать на специальный счёт, где будут блокироваться до тех пор, пока клиенты не получат квартиры? Поможет ли это уменьшить число мошенников?

Да. В закон "О долевом строительстве" внесены новые поправки. Теперь, в случае, если застройщик берет кредит на строительство многоквартирного дома, деньги будут поступать на так называемый счет эскроу, открытый в банке, кредитующем компанию. Обязанностью застройщика становится то, что все заключенные договорыдолевого участия ему необходимопроводить только через этот счет, что, безусловно, обезопасит сделки.

Однако,в нашем регионе данные мероприятия врядли будут применяться. Не секрет, что в Приморье кредитование строительства жилья считается рискованной операцией со стороны банков, и застройщики не могут взять такой кредит.

Что бы выпосоветовали предпринять обманутым дольщикам и пайщикам, которые пострадали от факта мошенничества на строительном рынке?

Если граждане столкнулись с подобной ситуацией, прежде всего, советую обратиться в Инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, в отдел по вопросам обманутых дольщиков, а также привлечь органы прокуратуры. Предлагаю также обратиться в мою приемную как к депутату Законодательного собрания, где наши юристы проконсультируют граждан в решении таких проблем.