СМИ: 81% американцев считают Северную Корею угрозой

Опрос, проведённый в США, показывает, что 81% американцев считает, что Северная Корея представляет угрозу для Соединенных Штатов. Притом, 66% считают, что угроза серьезная, сообщает ЕНВ.

"ABC News" и "Washington Post" опубликовали на этой неделе результаты своего совместного исследования. Соотношение респондентов, которые заявили, что Северная Корея представляет серьезную угрозу, увеличилось на 12% с 2005 года.

74% заявили, что они обеспокоены возможностью участия США в полномасштабной войне с Северной Кореей. 25% сказали, что это не так.

63% заявили, что не доверяют способности президента Дональда Трампа справиться с ситуацией, в то время как 36% американских респондентов заявили, что доверяют президенту США.

Телеканал "ABC" сообщает, что недоверие к Трампу по этому вопросу крайне различно: от 87% среди сторонников Демократической партии до 19% приверженцев "республиканцев".

Похожая ситуация в общественном мнении у японских респондентов. Не так давно в Японии был проведён опрос на схожую тематику. Однако, особенность того исследования заключалась в том, что респонденты должны были ответить, стоит ли давать отпор действиям КНДР и какие есть варианты воздействия на соседнее государство. 53,4% опрошенныхяпонцев считают, что в отношении КНДР нужно будет проводить жёсткую политику. Однако 38,2%опрошенныхне одобряют подобной жёсткости.

Опросы на северокорейскую тематику проводятся и в Южной Корее. В недавнем опросе, жители Республики Корея отметили, что они с оптимизмом смотрятна возможность возобновления межгосударственного диалога с северным соседом.

Агентство "Рёнхап" заявило, что в данном опросе приняли участие 1000 южных корейцев. Согласно этому исследованию, около 80% опрошенного населения считают, что необходимо проводить диалог с КНДР в отношении ядерной программы этой страны. Практически 75% опрошенных поддерживают решение правительства разрешить гуманитарные обмены между Южной Кореей и Северной на уровне неправительственных организаций. Немногим более 48% опрошенных ждут улучшения отношений между двумя Кореями.

Однако, 44% южнокорейских респондентов считают КНДР враждебным государством. Напротив, 39,8% опрошенных людей сказали, что Северной Корее необходима поддержка.

Что касается российского Дальнего Востока, территория которого также находится в непосредственной близости от ядерных и ракетных испытаний КНДР, то в отличие от американского исследования, напротив, 81% дальневосточников, согласно опросу массового мнения Центра социальных инноваций "Чёрный куб", проведенному в конце 2016 года, не считают Северную Корею угрозой для России. Однако, при этом, не считают угрожающими действия северокорейцев для остальных стран только 27% респондентов, живущих в субъектах Дальнего Востока. Так, 37% дальневосточников уверены в том, что ядерное оружие КНДР угрожает только "противникам" Северной Кореи – США, Японии и Южной Корее. Еще 17% опрошенных сказали, что военная мощь КНДР угрожает только слабым в военном отношении государствам региона – Южной Корее и Японии.