Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

21 июля 2017, 13:30
СМИ: 81% американцев считают Северную Корею угрозой

СМИ: 81% американцев считают Северную Корею угрозой

В Японии и даже в Южной Корее действия КНДР у респондентов вызывают меньшие опасения

Опрос, проведённый в США, показывает, что 81% американцев считает, что Северная Корея представляет угрозу для Соединенных Штатов. Притом, 66% считают, что угроза серьезная, сообщает ЕНВ.

"ABC News" и "Washington Post" опубликовали на этой неделе результаты своего совместного исследования. Соотношение респондентов, которые заявили, что Северная Корея представляет серьезную угрозу, увеличилось на 12% с 2005 года.

74% заявили, что они обеспокоены возможностью участия США в полномасштабной войне с Северной Кореей. 25% сказали, что это не так.

63% заявили, что не доверяют способности президента Дональда Трампа справиться с ситуацией, в то время как 36% американских респондентов заявили, что доверяют президенту США.

Телеканал "ABC" сообщает, что недоверие к Трампу по этому вопросу крайне различно: от 87% среди сторонников Демократической партии до 19% приверженцев "республиканцев".

Похожая ситуация в общественном мнении у японских респондентов. Не так давно в Японии был проведён опрос на схожую тематику. Однако, особенность того исследования заключалась в том, что респонденты должны были ответить, стоит ли давать отпор действиям КНДР и какие есть варианты воздействия на соседнее государство. 53,4% опрошенныхяпонцев считают, что в отношении КНДР нужно будет проводить жёсткую политику. Однако 38,2%опрошенныхне одобряют подобной жёсткости.

Опросы на северокорейскую тематику проводятся и в Южной Корее. В недавнем опросе, жители Республики Корея отметили, что они с оптимизмом смотрятна возможность возобновления межгосударственного диалога с северным соседом.

Агентство "Рёнхап" заявило, что в данном опросе приняли участие 1000 южных корейцев. Согласно этому исследованию, около 80% опрошенного населения считают, что необходимо проводить диалог с КНДР в отношении ядерной программы этой страны. Практически 75% опрошенных поддерживают решение правительства разрешить гуманитарные обмены между Южной Кореей и Северной на уровне неправительственных организаций. Немногим более 48% опрошенных ждут улучшения отношений между двумя Кореями.

Однако, 44% южнокорейских респондентов считают КНДР враждебным государством. Напротив, 39,8% опрошенных людей сказали, что Северной Корее необходима поддержка.

Что касается российского Дальнего Востока, территория которого также находится в непосредственной близости от ядерных и ракетных испытаний КНДР, то в отличие от американского исследования, напротив, 81% дальневосточников, согласно опросу массового мнения Центра социальных инноваций "Чёрный куб", проведенному в конце 2016 года, не считают Северную Корею угрозой для России. Однако, при этом, не считают угрожающими действия северокорейцев для остальных стран только 27% респондентов, живущих в субъектах Дальнего Востока. Так, 37% дальневосточников уверены в том, что ядерное оружие КНДР угрожает только "противникам" Северной Кореи – США, Японии и Южной Корее. Еще 17% опрошенных сказали, что военная мощь КНДР угрожает только слабым в военном отношении государствам региона – Южной Корее и Японии.

Метки: Северная Корея, США

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Индии сменился президентВ Индии сменился президент
вчера, 15:20
Рам Натха Ковинда называют человеком главы государства – премьера Моди
Северная Корея подчеркнула дружеские связи с РФ в годовщину установления отношений на высшем уровнеСеверная Корея подчеркнула дружеские связи с РФ в годовщину установления отношений на высшем уровне
20 июля 2017, 15:30
17 лет назад Владимир Путин стал первым российским лидером, посетившим КНДР с официальным визитом
Направление в искусстве "Чосунхва" выходит за рамки прославления династии северокорейских вождейНаправление в искусстве "Чосунхва" выходит за рамки прославления династии северокорейских вождей
19 июля 2017, 18:30
Профессор Джорджтаунского университета в США корейского происхождения открывает миру направление северокорейской живописи

Последние новости

Вступил в силу ядерный договор между Японией и ИндиейВступил в силу ядерный договор между Японией и Индией
вчера, 17:20
Соглашение предусматривает экспорт японских технологий в Индию
Бывшему мэру китайского города Тяньцзинь предъявлено обвинение в коррупцииБывшему мэру китайского города Тяньцзинь предъявлено обвинение в коррупции
вчера, 16:30
Китайская прокуратура в четверг предъявила обвинение Хуану Сингуо во взяточничестве
В Приморском океанариуме рыбы-доктора лечат "пациентов"В Приморском океанариуме рыбы-доктора лечат "пациентов"
вчера, 15:10
Крупные рыбы ложатся набок, чтобы упростить работу чистильщикам

От первого лица

Андрей Ищенко: За каждым недостроенным объектом стоят мошеннические действия застройщиков
21.07.2017 13:20
Андрей Ищенко: За каждым недостроенным объектом стоят мошеннические действия застройщиков
18.07.2017 13:00
Елена Чайковская: Облигации позволяют распределить свои инвестиции и получать регулярный доход
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.07.2017 14:00
Исследование: Хотите ли вы в ближайшем будущем завести семью и детей? 3
18.07.2017 13:00
Елена Чайковская: Облигации позволяют распределить свои инвестиции и получать регулярный доход 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+