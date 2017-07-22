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Общество

21 июля 2017, 13:10
Новейший корвет "Совершенный" примет участие в параде, посвященном Дню ВМФ

Новейший корвет "Совершенный" примет участие в параде, посвященном Дню ВМФ

В акватории Амурского залива в параде примут участие около 40 кораблей

После завершения торжественных мероприятий, посвящённых первому  подъему  Военно-Морского флага  и включению корабля в боевой состав Тихоокеанского флота, корвет "Совершенный" примет участие в параде, посвященному Дню Военно-Морского Флота, сообщает ЕНВ.

В торжественных мероприятиях посвященных празднованию Дня ВМФ в акватории Амурского залива примут участие около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения флота. В этот же строй встанет новый корвет "Совершенный".

Корвет "Совершенный" - четвёртый серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

Моряки Тихоокеанского флота приступят к постановке кораблей на бочки (специальные швартовые устройства) в Амурской заливе 24 июля. С сегодняшнего дня в акватории Амурского залива начнутся тренировки военно-спортивного праздника. Генеральная репетиция запланирована на 28 июля.

В парадный строй будут выстроены 12 кораблей  Тихоокеанского флота. В их числе флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", эскадренный миноносец "Быстрый", большой десантный корабль "Николай Вилков", малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", судно связи "Карелия", госпитальное судно "Иртыш", спасательное судно "Алагез", ракетный катер "Р-79", базовый тральщик "БТ-100", подводная лодка "Комсомольск на Амуре" и пограничный сторожевой корабль "Сапфир".  

Метки: день ВМФ, корвет, парад

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