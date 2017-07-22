Переговоры США и Китая в Вашингтоне закончились ничем

Первые экономическиепереговоры между сторонами произошли на фоне угрозы Белого дома ввести невыгодные Китаю тарифы на сталь и алюминий.Китай и США не смогли достичь соглашения о торговле на Экономическом диалоге между сторонами, проведённом в Вашингтоне в среду. Как отмечают аналитики,это бросило тень на торговые отношения между странами, поскольку вероятна опасность введения тарифов на сталь и алюминий для Пекина, сообщает ЕНВ со сылкой на South China Morning Post.

Обе стороны отменили свои пресс-конференции в среду по итогам переговоров, не дав никаких объяснений в отношении решений Диалога, только лишь указав, что вряд ли переговоры дали какие-либо конкретные результаты. Сначала американская сторона отменила свою пресс-конференцию, после чего их примеру последовала китайская сторона.

В среду американская делегация опубликовала короткое заявление. В нем говорилось: "Китай признал нашу общую цель сократить торговый дефицит, с которым обе стороны будут сотрудничать в достижении.Принципы баланса, справедливости и взаимности в вопросах торговли будут и впредь определять американскую позицию, чтобы мы могли дать своим рабочим и предприятиям возможность конкурировать на равных условиях. Мы стремимся к достижению важных целей, поставленных президентом Трампом в апреле этого года в Мар-а-Лаго", - говорится в заявлении.

В заявлении китайской делегации только говорится, что обе стороны будут содействовать сотрудничеству в производственном секторе, улучшать обмен информацией о макроэкономической политике, а также сотрудничать в финансовом секторе и надзором за ним.

Несмотря на сдержанную формулировку заявлений обеих сторон, угроза торговой войны все еще существует. В среду, когда репортер спросил,будет ли он вводить тарифы на импорт стали, президент Дональд Трамп сказал, что это может произойти.

У двух сторон был день спорных переговоров в Департаменте казначейства США. Китай и Соединенные Штаты, в частности,рассмотрели торговый долг Соединенных Штатов в размере 340 миллиардов долларов США, а также ограничения на доступ к китайским рынкам.

Экономический диалог – один из четырех механизмов, созданных главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом во время первой встречи лидеров во Флориде в начале апреля. Его сопредседателями выступили министр финансов США Стивен Мнучин, министр торговли США Уилбур Росс и китайский премьер-министр Ван Ян. В течение дня стороны не представили никаких заявлений о конкретных результатах диалога.

На первом заседании в среду утром Стивен Мнучин сказал, что целью диалога является достижение "справедливых и сбалансированных экономических отношений" между США и Китаем, устранение дисбалансови обмен информацией о пересмотре существующих политик и правил для достижения новых целей.

Уилбур Росс утверждал, что он не считает торговый дефицит "естественным результатом свободных рыночных отношений".

"Пришло время пересмотреть наши торговые и инвестиционные отношения и сделать их более справедливыми", - сказал он.

За последние 15 лет, по словам Росса, экспорт Китая в США вырос на 268%. Торговый дисбаланс увеличился на 205% и составил 309 миллиардов долларов США с 101 миллиарда долларов США. На долю Китая в настоящее время приходится почти 50% дефицита торгового баланса США.

Ван Ян сказал на открытии саммита, что обе стороны договорились о подходе, который будет неконфронтационным, взаимно уважительным и способствовать беспроигрышным результатам. "Диалог не может сразу решить все разногласия, но конфронтация сразу же повредит интересам обоих", - сказал он.

Отправляя еще во вторник открытое письмо, Уилбур Росс отметил в нем, что группа американских сталелитейных и алюминиевых компаний подталкивает власти США к принятию "мер по исправлению положения" в вопросах национальной безопасности для защиты внутреннегорынка стали и алюминия от дешевого китайского импорта.

"Слишком долго Америка терпела массовое и стратегическое субсидирование Китаем своих контролируемых государством отраслей, включая сталь и алюминий, - сказал исполнительный директор Коалиции за процветающую Америку Майкл Стюмо, один из подписавших данное письмо. – Другие страны в таких случаях обязательно принимают меры, руководствуясь принципами национальной безопасности, чтобы сохранить свою промышленность, но США пока не сделали этого".

"Настало время для США "более решительно утвердить свои права в сфере производства и сельского хозяйства", - сказал Стюмо.

Как сообщает американское информагентство Axios, возможные тарифы для крупных иностранных экспортеров стали, включая Китай, могут составить до 20%.